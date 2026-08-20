“심형래 망한 줄 알았는데”…‘디워’ 넷플릭스서 터진 근황

세줄 요약 넷플릭스 해외 순위서 ‘디워’ 재조명

심형래, ‘디워2’ 제작 완료와 2년 후 공개 예고

전 세계 메이저사 배급·게임 동시 추진

이미지 확대 심형래 감독과 영화 ‘디워’ 포스터. 유튜브 캡처

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2007년 개봉한 영화 ‘디워’가 최근 넷플릭스 해외 영화 순위 상위권에 오르며 다시 주목받는 가운데 심형래 감독이 후속작 ‘디워2’ 제작을 마쳤다고 밝혔다.20일 관련 업계에 따르면 심 감독은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘영구TV’를 통해 “‘디워2’가 2년 후에 나온다. 많이 사랑해 달라”며 “‘디워2’ 제작은 다 끝났다. 게임까지 같이 나온다”고 말했다.배급은 전 세계를 대상으로 추진한다는 계획이다. 심 감독은 “이번에는 한국 배급사가 아닌 전 세계 메이저사가 배급한다”며 “어느 회사인지는 말할 수 없지만 전 세계 동시 배급한다”고 밝혔다. 구체적인 배급사와 개봉 일정은 공개하지 않았다.‘디워’는 심 감독이 연출과 각본, 제작을 맡아 2007년 선보인 SF 괴수 영화다. 한국 설화 속 이무기를 소재로 제작돼 국내에서 흥행했지만 작품성을 두고 엇갈린 평가를 받았다.개봉 19년이 지난 최근에는 넷플릭스를 통해 해외에서 다시 주목받고 있다. 프랑스와 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국가의 영화 순위에서 2위까지 오르는 등 글로벌 영화 순위 상위권에 진입했다.심 감독은 “축하 문자를 보내주셔서 감사하다”며 과거 ‘디워’를 둘러싼 ‘애국심 마케팅’ 논란도 소환했다.당시 ‘디워’는 마지막 장면에 아리랑을 배경음악으로 사용했다. 이를 두고 한국인의 민족적 정서를 흥행에 이용한 것 아니냐는 비판이 나오면서 논쟁이 벌어졌다.심 감독은 “BTS가 아리랑을 하면 환호하고 내가 하면 욕을 얻어먹고”라며 당시를 회상했다.그러면서 최근 해외에서 ‘디워’가 다시 인기를 얻는 것과 관련해 “지금 돌아보니 외국 분들이 아리랑을 좋아하셨다”며 “다행이라는 생각이 든다”고 말했다.심 감독은 ‘디워2’를 2년 뒤 선보이겠다는 계획이지만 구체적인 글로벌 배급사와 정확한 공개 시점은 아직 밝히지 않았다.온라인뉴스부