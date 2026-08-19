카라 ‘STEP’·인피니트 ‘추격자’ 만든 스윗튠, 이번엔 오드유스다

세줄 요약 스윗튠, 오드유스 신곡 프로듀싱 맡아 기대감 상승

카라·인피니트 히트곡 만든 2세대 대표 팀 재조명

오드유스, 청량한 서머퀸 변신과 19일 컴백 예고

이미지 확대 ▲오드유스(ODD YOUTH) 세 번째 싱글 ‘can’t go back‘ 콘셉트 포토. (사진:티오피미디어)

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K-POP 팬들에게 오랫동안 사랑받아온 프로듀싱팀 스윗튠(SWEETUNE)이 이번에는 오드유스(ODD YOUTH)와 만났다.오는 19일 컴백을 앞둔 오드유스의 세 번째 싱글 타이틀곡 ‘can’t go back‘의 프로듀싱을 스윗튠이 맡은 사실이 공개되며 신곡을 향한 기대감이 높아지고 있다.스윗튠은 2세대 K-POP을 대표하는 다수의 히트곡을 탄생시킨 프로듀싱팀이다. 카라의 ‘미스터’, ‘루팡’, ‘STEP’, 인피니트의 ‘내꺼하자’, ‘추격자’, ‘BTD’, 나인뮤지스의 ‘Dolls’, ‘Wild’, ‘NEWS’ 등이 스윗튠의 손을 거쳤다. 강렬한 멜로디와 뚜렷한 팀 컬러로 오랜 시간 K-POP 팬들에게 사랑받아온 곡들이다.시대가 지나도 다시 언급되는 스윗튠 특유의 음악적 색깔이 신예 걸그룹 오드유스와 만나 어떤 결과물을 만들어냈을지 기대를 모은다.이번 ‘can’t go back‘은 오드유스가 데뷔 후 처음 선보이는 서머 싱글의 타이틀곡이다. 시원하고 톡 쏘는 스파클링 사운드와 함께 “I can’t go back”이라는 메시지처럼, 뒤돌아보지 않고 거침없이 나아가는 Z세대의 대담한 에너지를 담았다.앞서 오드유스는 콘셉트 포토를 통해 푸른 여름을 배경으로 한 눈부신 비주얼과 키치한 스타일링을 선보이며 새로운 ‘서머퀸’으로서의 변신을 예고했다. 이어 공개된 뮤직비디오 티저를 통해 신곡의 분위기까지 베일을 벗으며 완성곡을 향한 궁금증을 더욱 끌어올렸다. 공식 MV 티저는 오드유스 채널을 통해 공개됐으며, 신곡은 19일 오후 6시 발매된다.눈부신 비주얼과 청량한 에너지로 ‘서머퀸’ 출사표를 던진 오드유스가 스윗튠과 함께 완성한 ‘can’t go back‘으로 또 하나의 K-POP 서머송을 탄생시킬 수 있을지 기대가 모인다.한편 오드유스의 세 번째 싱글 ‘can’t go back‘은 오는 8월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.양승현 리포터