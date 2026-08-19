“개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

세줄 요약 개콘 시절 매주 뽀뽀받는 역할 반복

입술을 소품처럼 여겼다는 폭로

웃음 마무리 속 씁쓸함 토로

이미지 확대 유튜브 예능프로그램 ‘살롱드립’에 출연한 코미디언 허경환. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처

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코미디언 허경환이 공개 코미디에 출연할 당시 출연자들과 뽀뽀를 많이 해서 입술을 소품으로 생각했다고 말했다.허경환은 지난 18일 유튜브 예능 프로그램 ‘살롱드립’에 나와 ‘개그콘서트’ 때 얘기를 했다.장도연은 허경환에게 “예전에 ‘개콘’ 할 때 러브라인 같은 걸 하지 않았냐. 그때 만나던(교제하던) 사람이 ‘안 했으면 좋겠다’고 한 적은 없었냐”고 물었다.허경환은 “나는 매주 그런 게 있었다. 옛날에는 일주일에 한 번씩 누군가가 나에게 뽀뽀하고 도망가는 역할을 계속했다”고 말했다.이어 “그때 당시 내 입술은 소품 같은 거였다. 별의별 사람이 와서 다 부딪히고 다녔다”고 해 웃음을 자아냈다.장도연은 “KBS 소품실에 있는 허경환 입술을 막내가 챙겨가야 하는 거다”고 해 웃음을 안겼다.허경환은 뽀뽀를 받은 뒤에도 웃음으로 상황을 마무리해야 했다고 했다.그는 “항상 웃기고 개그로 마무리를 지어야 했는데, 그걸 받는 내 모습이 가끔 씁쓸할 때가 있었다”고 토로했다.온라인뉴스부