“형 여친이 몰래 집에 와 백허그”…쌍둥이 개그맨 대참사

세줄 요약 쌍둥이 개그맨 이상민, 형 여자친구 오해 해프닝

몰래 집에 들어온 여자친구, 뒷모습 보고 백허그

동생인 사실 뒤늦게 확인, 출연진 웃음 터짐

이미지 확대 쌍둥이개그맨 이상호 이상민. 유튜브 ‘짠한형’ 캡처

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개그맨 이상민이 쌍둥이 형 이상호의 여자친구로부터 남자친구로 오해받아 백허그를 당했던 웃지 못할 일화를 공개했다.17일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 쌍둥이 개그맨 이상호·이상민 형제가 출연해 닮은 외모 때문에 벌어진 에피소드를 털어놨다.이날 신동엽은 두 사람을 구별하는 방법을 이야기하며 “미세하게 상민이가 피부가 더 삭았다”며 농담을 건넸다. 이상호도 “못생겨서 결혼을 못 한 것”이라며 동생을 놀려 웃음을 자아냈다.이상호는 2023년 가수 김자연과 결혼했으며 동생 이상민은 현재 미혼이다.이상민은 과거 형에게 여자친구가 있던 시절 벌어진 일을 떠올렸다. 그는 “나는 여자친구가 없고 형은 있었다”며 “여자친구가 형을 놀라게 해주고 싶었는지 몰래 집에 왔다. 비밀번호를 누르고 들어오길래 ‘상호가 들어왔구나’ 했다”고 말했다.당시 이상민은 주방에서 설거지를 하고 있었다. 형의 여자친구는 뒷모습만 보고 그를 이상호라고 생각해 그대로 다가가 백허그를 했다.이상민은 “형 여자친구가 백허그를 했다”고 당시 상황을 설명했다. 이후 자신이 남자친구가 아닌 쌍둥이 동생이라는 사실을 알아챈 여자친구는 당황해 그대로 도망쳤다고 전했다.똑같이 닮은 쌍둥이 형제 때문에 벌어진 예상치 못한 해프닝에 출연진도 웃음을 터뜨렸다.온라인뉴스부