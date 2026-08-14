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배우 윤미라, 공장 사장과 간통 의혹 직접 꺼냈다 “억울해 잠도 못 자”

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수정 2026-08-14 14:41
입력 2026-08-14 14:35
세줄 요약
  • 윤미라, 40년 넘은 간통 의혹 직접 언급
  • 4년 법정 공방 끝 공소기각으로 무혐의
  • 할리우드 진출 기회까지 무산된 사연
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유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처


배우 윤미라(74)가 과거 간통 의혹으로 고통을 겪은 일을 털어놨다.

윤미라의 유튜브 채널에는 지난 13일 이같은 내용을 담은 영상이 올라왔다.

영상에서 윤미라는 제작진과 식사를 하던 중 “나한테 아직도 따라다니는 주홍글씨가 있다. 그 억울함은 안 겪어본 사람은 모른다. 밤에 잠을 못 잔다”며 해당 의혹을 직접 언급했다.

그는 “4년 걸려서 무혐의를 받았는데 사람들은 과정만 알지 결과를 안 본다”며 “얼마나 억울한지 모른다. 40년이 넘었는데 아직도 나를 따라다니더라”고 토로했다.

윤미라는 1978년 양말공장 사장 A씨의 부인에게 간통 혐의로 피소당해 오랫동안 법정 공방을 벌인 바 있다. 재판 내내 간통 혐의를 부인했던 윤미라는 공소기각 결정이 나면서 간통 혐의를 벗었다.

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유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처


제작진이 ‘(사실관계를) 정리해 볼 생각은 없느냐’고 묻자 윤미라는 “벌써 50년이 다 돼가는 일이다. 그 시대 사람들도 같이 죽을 것 아니냐. 그러면 잊히는 거다”고 답했다.

당시 28세였던 윤미라는 이 의혹으로 할리우드 진출 기회도 물거품이 됐다고 전했다.

그는 “영화 ‘007’ 시리즈 테렌스 영 감독을 만나서 오디션에서 합격했다”며 “내가 한국 여자인데 키도 크고 그러니 첫눈에 캐스팅이 됐다. 테렌스 영 감독님은 나를 얼마나 예쁘게 봤는지 극 중 이름도 미라로 하라고 하더라”고 회상했다.

이어 “그렇게 계약까지 했는데 이 사건이 빵 터졌다. 대종상 여우주연상 받은 해에 다 날아갔다”고 회상했다.

온라인뉴스부
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