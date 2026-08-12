“그런데 보검아 무슨 붓기?”…션, 박보검과 새벽 러닝 인증 [SNS★샷]

세줄 요약 션, 박보검과 새벽 러닝 인증 공개

운동복 차림의 훈훈한 투샷 화제

부지런함·감사함 칭찬과 농담 덧붙임

이미지 확대 사진=션 인스타그램 캡처

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연예계 대표 러너 가수 션이 배우 박보검과 이른 아침부터 함께 달리는 훈훈한 일상을 공개했다.션은 자신의 인스타그램에 “새벽 러닝. 일찍 나와서 새벽에 같이 뛰고 붓기 빠져서 감사하다고 하면서 8시 촬영하러 가는 보검이”라는 글과 함께 인증 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 두 사람은 운동복을 입은 스포티한 러닝 차림으로 카메라를 향해 밝은 미소를 지어 보이고 있다. 해가 채 뜨지 않은 이른 새벽 시간임에도 불구하고 지친 기색 없이 활기찬 에너지를 발산하는 두 사람의 모습이 눈길을 끈다. 운동을 마친 직후임에도 굴욕이라고는 찾아볼 수 없는 비주얼이 감탄을 자아낸다.후배를 향한 애정 어린 칭찬도 아끼지 않았다. 션은 “부지런해서 보기 좋고 매사에 감사함이 있어 보기 좋고 검소한 모습이 보기 좋고”라며 박보검의 평소 바른 인성과 성실함을 극찬했다.션은 마지막에 “그런데 보검아 무슨 붓기?”라는 유쾌한 농담 섞인 멘트를 덧붙여 보는 이들에게 웃음을 선사했다.사진을 접한 누리꾼들은 “훈훈한 조합이다”, “새벽에 달리고 촬영을 가다니 부지런하다”, “붓기가 어딨다는 거냐” 등의 반응을 보였다.강경민 기자