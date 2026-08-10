블랙핑크 제니, 대놓고 한 ‘동거 질문’에 활짝 웃으며 한 대답

세줄 요약 연애 기준과 위험 신호를 솔직히 언급

친구에서 연인으로 발전하는 관계 선호

동거 질문에는 웃음으로 선 긋기

이미지 확대 블랙핑크 제니가 자신만의 연애 철학을 밝혔다. 코스모폴리판 유튜브 채널 갈무리

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그룹 블랙핑크 제니가 동거 관련 질문에 선을 그었다.제니는 최근 미국 매거진 코스모폴리탄 유튜브 채널에 나와 연애에 관한 얘기를 나눴다.제니는 데이트 상대 선택 기준에 대해 ‘자신의 음악을 들어보지 않은 사람’을 꼽았다. 또 첫눈에 반하는 사랑보다 친구에서 연인으로 발전하는 관계를 선호한다고 밝혔다.첫 데이트에서 마음이 식는 가장 큰 위험 신호로 “못생긴 신발”을 꼽기도 했다.진행자가 ‘만나는 남자가 페이스북 상태는 계속 바꾸면서 내 문자에는 몇 시간 있다가 답을 하면 어떡할 거냐’고 묻자 제니는 깜짝 놀라며 “안 된다. 위험 신호다”라고 말했다.그러면서 “페이스북 상태는 바꾸면서 답장을 안 한다고. 그건 완전히 잘못됐다. 우린 남자한테서 존중과 사랑을 받아야 한다”고 강조했다.남자친구가 자신의 룸메이트를 쳐다보거나 관심을 보이는 상황에 대해서도 “부적절하다”고 답했다.제니는 진행자가 “매력적인 룸메이트와 살아본 적이 있느냐”고 묻자 웃음을 터뜨리며 “여기까지만 하자”고 했다.온라인뉴스부