채리나 “성괴에 실패자라더라”…최초 공개한 ‘생얼’ 봤더니

세줄 요약 성형 후 악성 댓글과 외모 비난 고백

데뷔 31년 만에 첫 민낯 공개와 눈물

피부 진단·관리 솔루션으로 변화 시도

이미지 확대 채널A ‘뷰티클리닉 터치미’

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가수 채리나가 성형수술 이후 쏟아진 악성 댓글로 힘들었던 시간을 보냈다고 토로했다.4일 채널A ‘뷰티클리닉 터치미’ 측은 “데뷔 31년 만의 첫 민낯 공개! 감춰왔던 채리나의 고민을 해결할 수 있을까?”라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.영상에는 채리나가 게스트로 출연해 오랜 시간 감춰왔던 외모 고민과 성형 부작용으로 인한 고충을 털어놓는 모습이 담겼다.채리나는 “방송 생활 중 맨얼굴 공개가 처음”이라며 데뷔 31년 만에 처음으로 민낯을 공개했다.채리나는 그동안 자신을 향했던 악성 댓글로 힘든 시간을 보냈다고 고백했다. 특히 ‘성괴(성형괴물)’, ‘실패자’ 등 외모를 향한 날 선 표현들로 상처받았던 순간들을 떠올리며 “왜 내가 눈물이 나는지 모르겠다”라고 말하며 눈물을 흘렸다.이후 채리나는 전문가들과 함께 본격적인 솔루션에 나섰다. 전문가는 채리나의 피부 상태를 살펴본 뒤 “비대칭과 피부 손상이 심하다”고 진단했다.이어 채리나가 평소 직접 피지를 압출하는 등 피부에 자극을 주는 습관이 있었다는 사실이 밝혀졌고, 전문가는 잘못된 관리 습관이 피부 상태에 영향을 미쳤다고 설명했다.채리나는 성형수술이 아닌 시술과 관리 솔루션을 통해 변화를 시도했다. 4주간의 솔루션을 마친 뒤 다시 스튜디오를 찾은 채리나는 한층 달라진 모습으로 등장했고, 패널들은 “여배우다”, “디바는 디바다”라며 감탄을 쏟아냈다.채리나의 변화 과정은 오는 7일 오후 8시 방송되는 채널A ‘뷰티클리닉 터치미’에서 공개된다.온라인뉴스부