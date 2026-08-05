‘조선의 사랑꾼’ 최종 커플 이유빈♥유일한 “사실은…” SNS 글 보니 ‘충격’

세줄 요약 최종 커플 뒤 열애설 제기와 즉각 부인

방송 선택은 현실 연애 아닌 탐색 과정

현재는 선후배·오빠 동생 관계로 설명

이미지 확대 배우 유일한(왼쪽)과 아나운서 이유빈이 열애설을 부인했다. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면

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배우 유일한과 아나운서 이유빈이 열애설을 부인했다.5일 유일한은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “‘조선의 사랑꾼’에 너무 관심 가져주시고 응원해 주셔서 감사하다. 그런데 기사에 저희가 현실 연애라는 내용이 있더라”고 밝혔다.이어 “저희가 커플로 선택한 건 서로 더 알아보고자 하는 의미였고, 연인 사이가 된 건 아니다”라며 “방송 이후 유빈이하고는 선후배이자 좋은 오빠 동생으로 잘 지내고 있다”고 설명했다.그러면서 “시청자분들이 오해하실 것 같아 말씀드리고 싶었다”며 “또다시 좋은 모습으로 찾아뵙겠다. 감사하다”고 덧붙였다.이유빈도 전날 SNS를 통해 “‘조선의 사랑꾼’ 재밌게 봐주시고 많은 응원 보내주셔서 고맙다. 다만 기사 내용 중 일부가 사실과 다르게 전달되고 있어 조심스럽게 말씀드린다”고 전했다.그는 “최종 선택에서 번호를 전달한 건 ‘밖에서 더 알아보고 싶은 사람’을 선택하는 과정이었다”라며 “좋은 인연의 가능성을 열어두고 서로를 알아보자는 선택을 한 것뿐”이라고 해명했다.그러면서 “현재 기사에서 언급되는 것처럼 연인 관계로 발전하지는 않았다”라며 “방송이 끝난 후 일한 오빠와 난 좋은 오빠, 동생 사이로 친하게 지내고 있다”고 열애설을 일축했다.지난 3일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서는 결혼에 진심인 6등급 남자들이 모인 ‘육캔두잇’의 경주 1박 2일 미팅이 진행됐다.이날 유일한과 이유빈은 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다.온라인뉴스부