[포토] 제니, ‘롤라팔루자’ 달군 압도적 퍼포먼스

세줄 요약 롤라팔루자 시카고 헤드라이너 출연

한국 여성 솔로 첫 메인 무대 기록

신곡·미공개곡 공개로 현장 열기 고조

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블랙핑크의 제니가 1일(현지 시간) 미국 대형 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자 시카고’(Lollapalooza Chicago)에 헤드라이너(간판 출연자)로 출연해 약 1시간에 걸쳐 열띤 무대를 꾸몄다고 소속사 OA엔터테인먼트(오드아틀리에)가 3일 밝혔다.제니는 ‘롤라팔루자’ 메인 스테이지에 해당하는 ‘버드 라이트’(Bud Light) 무대에 이날의 마지막 주자로 올라 밴드 라이브로 18곡을 들려줬다.1991년 시작된 ‘롤라팔루자’는 8개 스테이지에 총 170여 팀이 오르고, 40만 명 이상의 관객이 모이는 북미 최대 규모 음악 축제다.제니는 찰리 XCX, 로르드, 올리비아 딘 등 유명 스타들과 나란히 한국 여성 솔로 가수로는 처음으로 ‘롤라팔루자’ 헤드라이너로 이름을 올렸다.특히 제니가 오른 ‘버드 라이트’는 더 큐어, 콜드플레이, 더 위켄드 등 내로라하는 톱스타가 거쳐 간 상징적인 무대여서 그 의미를 더했다.제니는 공연에서 새 싱글 ‘레스 댄 어 러버’(Less than a Love)를 발매 이후 처음 정식으로 선보였다. 팬들은 신곡을 떼창으로 따라 부르며 현장의 열기를 더했다.‘레스 댄 어 러버’는 제니가 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 연인도 친구도 아닌 그 어디쯤 머무는 관계의 설렘과 여운을 담았다.제니는 또한 미공개 신곡을 처음으로 깜짝 공개해 팬들의 환호를 끌어내기도 했다. 그는 오는 14일 일본 대표 음악 축제 ‘서머 소닉 2026’에 출연하는 등 글로벌 활동을 이어간다.온라인뉴스부