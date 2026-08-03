윤보미 결혼식 불참한 손나은, “그때…” 불화설 입 열었다

세줄 요약 윤보미 결혼식 불참 이유, 촬영·일정 겹침 설명

불화설 부인, 에이핑크 향한 변함없는 애정 강조

아이돌 출신 수식어 수용, 배우로서 각오 다짐

이미지 확대 배우 손나은. 2026.6.25 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 손나은이 그룹 에이핑크 멤버 윤보미의 결혼식에 불참했던 이유를 밝히며 옛 동료들을 향한 굳건한 애정을 드러냈다.손나은은 지난달 29일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 진행된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 종영 인터뷰를 갖고 작품에 대한 소회와 함께 그간의 근황을 솔직하게 털어놓았다.이날 손나은은 지난 5월 열린 윤보미의 결혼식에 불참한 이유를 전했다. 2011년 에이핑크로 데뷔해 큰 사랑을 받았던 손나은은 2022년 팀 탈퇴 이후 멤버들과 공개적인 교류가 뜸해 대중의 궁금증을 자아낸 바 있다.이와 관련해 손나은은 “그때가 촬영 막바지였고 다른 스케줄도 있었다”며 물리적인 일정 문제로 인해 불가피하게 참석하지 못했다고 말했다.이어 “저에게는 10대, 20대를 함께 한 팀이기 때문에 좋은 일이 있으면 언제나 축하를 해주고 싶고, 팬으로서 응원해 주고 싶은 마음은 변하지 않았다”며 불화설을 불식시켰다.배우로서 단단하게 자리를 잡아가고 있는 그는 ‘아이돌 출신’이라는 꼬리표에 대해서도 피하지 않고 의연한 태도를 보였다.손나은은 “내가 아이돌 출신이라는 것은 사실이고, 지금의 나를 만들어 준 것”이라며 “부정하고 싶지도 않고 감사한 수식어다. 그럼에도 더 노력하는 것이 나의 숙제인 것 같다”고 연기자로서 짊어져야 할 책임감과 각오를 다졌다.한편 지난달 25일 종영한 ‘김부장’은 전직 특수요원 출신 가장 김부장(소지섭)이 납치된 외동딸을 구하기 위해 숨겨왔던 정체를 드러내고 거대한 권력에 맞서는 이야기를 그린 액션 누아르 드라마다.손나은은 극 중 김부장이 근무하는 상생저축은행 대리이자 특수임무국 요원인 정상아 역을 맡아 생활 연기와 액션을 자연스럽게 소화하며 호평을 받았다.온라인뉴스부