유리, SM 떠난다…‘소녀시대’ 활동은 어떻게 되나 [스타이슈ON]

세줄 요약 권유리, SM엔터테인먼트와 19년 동행 마무리

전속계약 종료에도 소녀시대 활동은 유지

음악·연기·예능 아우른 올라운더 활약

이미지 확대 사진=유리 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=유리 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=소녀시대 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘소녀시대’ 멤버이자 배우로 활동 중인 권유리가 소속사 SM엔터테인먼트를 떠나 새로운 도전에 나선다.31일 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “오는 8월 31일 자로 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다”고 전했다.소속사 측은 권유리가 지난 2007년 걸그룹 ‘소녀시대’로 데뷔한 이래 아티스트로 성장해 가는 여정에 함께할 수 있는 소중한 시간이었다고 회상했다. 이어 눈부신 활약을 펼쳐준 권유리에게 깊은 고마움을 전했다.팬들이 가장 우려하고 궁금해했던 소녀시대 완전체 활동 여부와 관련해서도 밝혔다. SM엔터테인먼트는 전속 계약은 종료되지만, 향후 소녀시대로서의 팀 활동은 변함없이 이어 나갈 예정이라고 강조했다.아래는 SM엔터테인먼트가 발표한 공식 입장 전문이다.안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다.권유리에게 한결같은 사랑을 보내주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다.당사는 권유리와 심도 있는 논의 끝에, 오는 8월 31일 자로 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의하였습니다.권유리가 2007년 소녀시대로 데뷔해 전 세계에 K-POP 열풍을 선도하고, 시대를 대표하는 그룹으로 성장함은 물론 배우로서 빛나기까지, 그 모든 여정에 SM엔터테인먼트가 함께할 수 있어 소중한 시간이었습니다.음악, 연기, 예능, MC 등 다양한 분야를 넘나들며 ‘올라운더 아티스트’로 눈부신 활약을 펼쳐준 권유리에게 깊은 고마움을 전합니다.당사와의 전속 계약은 종료되지만, 향후 소녀시대로서의 활동은 변함없이 이어 나갈 예정입니다.새로운 여정을 걸어갈 권유리의 앞날을 응원하겠습니다.감사합니다.강경민 기자