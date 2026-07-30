엄정화, ‘9년 만 복귀’ 엄태웅과 남매샷 공개…얼굴에 미소 가득 [SNS★샷]

세줄 요약 시사회 사진 공개와 감사 인사 전함

천우희·화사 등 지인들과 다정한 모습

엄태웅과 남매샷 공개로 관심 집중

이미지 확대 사진=엄정화 인스타그램 캡처

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가수 겸 배우 엄정화가 남동생인 배우 엄태웅과 다정한 남매 투샷을 공개했다.지난 29일 엄정화는 자신의 인스타그램에 “27일 시사회 와주신 모든 친구, 지인, 가족들!! 무대인사 시간이 당겨져서 직접 인사 못한 분들 너무 아쉬웠어요. 다시 한 번 와주셔서 너무나도 감사해요. 정말 힘이 됐어요”라고 적으며 여러 장의 사진을 게재했다.이어 오는 12일 개봉을 앞두고 있는 영화 ‘오케이 마담2’의 시사회장을 찾은 지인과 관객들을 향해 “함께해 주셔서 감사합니다. 사랑합니다!!!”라며 고마움을 표했다.공개된 사진 속 엄정화는 배우 천우희와 가수 화사 사이에서 다정한 포즈를 취하는가 하면 오랜 시간 친분이 두터운 방송인 홍진경과 최화정과 함박웃음을 짓고 있다. 이외에도 배우 김민하, 명세빈, 이엘, 가수 초아, 뷰티 크리에이터 레오제이, 뮤지컬 배우 민우혁 등 다양한 인맥을 엿볼 수 있었다.특히 남동생 엄태웅과 함께 찍은 투샷이 눈길을 끌었다. 공개된 사진 속 엄태웅은 깔끔한 블랙 셔츠 차림으로 편안하면서도 차분한 분위기를 풍겼다. 누나인 엄정화에게 머리를 살짝 기댄 포즈와 미소엔 다정함이 묻어났다.한편 엄태웅은 지난 2016년 성매매 혐의로 벌금 100만 원의 약식기소 처분을 받은 바 있다. 이후 긴 자숙의 시간을 가지며 연예계 활동을 중단한 바 있다. 이후 지난해 웨이브 오리지널 시리즈 ‘아이 킬 유’와 영화 ‘마지막 숙제’를 통해 9년 만에 복귀했다.강경민 기자