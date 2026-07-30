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[포토] 아이브 안유진, 뉴욕 밝히는 청순 모닝빵 먹방

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수정 2026-07-30 10:35
입력 2026-07-30 10:35
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사진=안유진 SNS 캡처
사진=안유진 SNS 캡처


그룹 아이브 안유진이 월드 투어 중 뉴욕에서의 일상을 공유하며 청순한 매력을 뽐냈다.

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사진=안유진 SNS 캡처
사진=안유진 SNS 캡처


안유진은 지난 27일 SNS에 “모닝빵”이라는 글과 함께 미국 뉴욕에서 찍은 사진과 영상을 올렸다. 공개된 게시물에는 화이트 재킷과 블랙 쇼츠를 매치한 스포티한 차림으로 뉴욕 공원에서 베이글을 먹거나 마트에서 여유를 즐기는 모습이 담겼다.

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사진=안유진 SNS 캡처
사진=안유진 SNS 캡처


특히 화장기가 거의 없는 민낯에도 뚜렷한 이목구비와 청초한 분위기를 자아내 시선을 사로잡았다.

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사진=안유진 SNS 캡처
사진=안유진 SNS 캡처




한편 안유진이 속한 아이브는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’으로 토론토, 몬트리올, 로스앤젤레스 등 북미 주요 도시를 돌며 글로벌 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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