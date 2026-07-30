“손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

세줄 요약 왼손 약지 반지 포착, 결혼설 재점화

SNS 영상 확산, 웨딩링 추정까지 제기

평소 반지 착용 습관, 확대 해석 경계

이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34)의 왼손 약지에 반지가 포착되며 결혼설이 불거졌다. SNS 캡처

이미지 확대 ‘콰트로 레디언트 에디션 웨딩 밴드’. 부쉐론

이미지 확대 손흥민 선수가 인터뷰에서 개인적으로 미래를 어떻게 준비하고 있냐는 질문에 “좋은 아빠가 되고 싶다”고 답하고 있다. 유튜브 채널 ‘갓경규’ 캡처

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한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)의 왼손 약지에 반지가 포착되며 결혼설이 불거졌다. 다만 그가 평소에도 반지를 자주 착용해 온 만큼 과도한 해석을 경계하는 목소리도 나온다.29일 소셜미디어(SNS)에서는 손흥민의 한 팬이 촬영한 영상이 확산되고 있다. 나흘 전 올라온 영상에는 팬이 사인을 부탁하자 손흥민이 환하게 웃으면서 사인을 해주고 있는 모습이 담겼다.특히 손흥민이 왼손 약지에 반지를 착용하고 있어 시선을 사로잡았다.일부 누리꾼들은 영상 속 반지가 프랑스 명품 주얼리 브랜드 부쉐론의 ‘콰트로 레디언트 에디션 웨딩 밴드’ 모델일 것으로 추정했다. 해당 제품은 약 970만원 상당의 ‘웨딩링’이다.손흥민의 반지를 둘러싼 관심은 처음이 아니다. 지난 2022년 공항 입국 당시에도 손에 반지를 착용한 모습이 포착되면서 결혼설이 제기된 바 있다. 다만 당시에는 왼손 중지에 반지를 착용했다. 이후 2023년에도 같은 의혹이 제기됐다.이와 함께 최근 유튜브 채널 ‘갓경규’에 출연해 “좋은 아빠가 되고 싶다”고 말한 장면도 다시 주목받고 있다.개그맨 송하빈이 “개인적으로 미래를 위해 어떤 준비를 하고 계신가요?”라고 묻자 손흥민은 “열심히 살고 있다. 하루하루 정말 후회 없이 살고 있다”며 “저는 좋은 아빠가 되고 싶다”고 답했다.다만 이를 결혼설과 연결 짓는 것은 확대 해석이라는 반응도 적지 않다. 손흥민은 평소 반지를 즐겨 착용하는 것으로 알려져 있으며, 명품 주얼리 브랜드 티파니앤코의 앰배서더로 활동하기도 했다.현재까지 손흥민 측은 결혼과 관련한 공식 입장을 밝히지 않았다.온라인뉴스부