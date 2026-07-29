“헬기 3대 준비해라” 소녀시대 효리수, MBC에 황당한 갑질

세줄 요약 효리수, 음중 미팅서 중고 신인 콘셉트 공개

헬기 3대·스카이다이빙 등 황당 요청 제시

음중 측, 신인 자세와 5세대 감성으로 응수

이미지 확대 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’

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걸그룹 소녀시대 유닛 효리수(효연, 유리, 수영)가 중고 신인의 면모를 뽐냈다.28일 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’에는 ‘효리수가 음중에 요청한 사항’이라는 제목의 글이 게재됐다.공개된 사진에는 효연, 유리, 수영이 ‘쇼! 음악중심’ 제작진과 미팅을 갖는 모습이 담겼다. 세 사람은 데뷔를 알리는 떡을 전달하며 제작진을 찾았고, 두 손을 모은 채 공손한 자세를 취하는 등 중고 신인 콘셉트에 몰입한 모습으로 웃음을 자아냈다.특히 눈길을 끈 것은 ‘효리수’와 ‘쇼! 음악중심’ 측이 서로에게 내건 요구 사항이었다.효리수는 제작진에게 “헬기 3대와 스카이다이빙 촬영”, “엔딩 무대 또는 오프닝 무대 30분 편성”을 요청하는 황당하면서도 유쾌한 조건을 제시했다.이에 ‘음중’ 측은 효리수에게 신인의 자세와 5세대 감성을 요청해 웃음을 더했다.한편 효리수는 오는 8월 31일 정식 데뷔를 앞두고 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 계획이다.온라인뉴스부