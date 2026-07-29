황재균 맞아? 추노처럼 긴 머리에 몰라보게 야윈 근황 ‘충격’
수정 2026-07-29 08:47
입력 2026-07-29 06:05
세줄 요약
- 장발과 야윈 얼굴로 등장한 황재균 화제
- 정근우 장혁 언급에 추노식 농담으로 응수
- 머리 자르라는 댓글 없을 때까지 기르겠다
전 야구선수 황재균이 장발과 한층 야윈 모습으로 눈길을 끌었다.
지난 28일 티빙 스포츠 공식 인스타그램에는 “티빙에 나타난 추노”라는 글과 함께 황재균의 모습이 담긴 짧은 영상이 공개됐다.
영상에서 황재균은 긴 머리를 질끈 묶고 등장했다. 이를 본 정근우가 “완전 장혁 형님인데?”라고 말하자 황재균은 드라마 ‘추노’를 연상하듯 “추노!”라고 받아쳤다. 이어 “누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다”며 너스레를 떨었다.
머리를 어디까지 기를 것이냐는 질문에는 “머리가 묶일 때까지 기르고 있다”며 “머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 기를 것이다. 그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기르겠다”고 답했다.
장발뿐 아니라 이전보다 눈에 띄게 야윈 얼굴도 관심을 모았다. 네티즌은 “황재균인지 댓글을 보고 알았다” “살이 너무 많이 빠진 것 같다” “어디 아픈 건 아니냐” “살집이 있는 모습이 더 낫다” 등의 반응을 보였다.
황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 현역에서 은퇴한 뒤 SM C＆C와 전속계약을 맺고 방송인으로 활동하고 있다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
황재균이 머리를 계속 기르는 이유는?