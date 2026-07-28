손담비, 호텔 사진 논란에 “이게 비매너라고?” 분노

세줄 요약 호텔 신발 착용 사진, 비매너 논란 확산

손담비, 새 신발이라며 비판에 직접 반박

누리꾼 반응 엇갈리며 과도한 지적 공방

이미지 확대 손담비 인스타그램 캡처

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가수 겸 배우 손담비가 최근 불거진 호텔 비매너 논란에 대해 불쾌한 심경을 드러냈다.지난 27일 손담비는 자신의 소셜미디어(SNS)에 호텔 비매너 논란과 관련해 “여기 호텔 신발 신고 들어가는 호텔입니다”라며 “심지어 새 신발이에요. 뭐가 비매너일까요? 적당히 하시길 바랍니다”라는 글을 게시했다.손담비는 또 다른 게시글을 통해서도 “너무 짜증 나는데 뭐 어쩌겠나”라며 “웃어야지요. 웃으면 복이 온대요”라고 적었다.손담비는 지난 25일 신발을 신은 채 호텔 침대에 걸터앉은 사진을 게시한 바 있다.이에 일부 누리꾼들은 “신발도 벗지 않고 침대를 쓰는 건 매너 없는 행동”이라고 비난하고 나섰다.하지만 다른 누리꾼들은 호텔은 다수의 이용객들이 신발을 신고 이용하는 것이며, 신발을 신고 침대에 발을 올린 것도 아니라면서 손담비에 대한 비난이 과도하다는 의견을 내기도 했다.앞서 손담비는 지난 6일 숙소 거실에서 딸과 함께 비눗방울을 불며 노는 영상을 공개했다가 많은 이들의 비판을 받았다.비눗방울은 용액이 바닥에 떨어지거나 벽면 등에 묻으면 미끄럽거나 인체에 유해할 수 있기 때문에 실외에서만 사용이 권장된다.이에 손담비는 “비눗방울 놀이를 걱정하시는데 제가 수건으로 바닥을 다 닦았다”고 설명했다.그럼에도 비판이 이어지자 “숙박업체에서 아이와 잠시 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다”며 “놀이가 끝난 후에는 모두 깨끗하게 정리했으나, 앞으로는 더욱 세심하게 행동해 같은 일이 재발하지 않도록 주의하겠다”고 사과한 바 있다.한편 손담비는 스피드스케이팅 전 국가대표 이규혁과 지난 2022년 5월 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.온라인뉴스부