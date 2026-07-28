‘물어보살’ 등장한 미모의 의뢰인…알고보니 걸그룹 출신

세줄 요약 다이아 출신 권채원, 물어보살 예고편 등장

아이돌·오디션·배우 전향까지 근황 공개

8월 뮤지컬 도전과 가창력 즉석 공개

이미지 확대 사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’, Mnet ‘엠카운트다운’ 캡처

이미지 확대 사진=SBS ‘유니버스 티켓’ 캡처

이미지 확대 사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처

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그룹 ‘다이아’ 출신의 배우 권채원이 예능 프로그램을 통해 근황을 알리며 대중의 시선을 사로잡았다.지난 27일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’ 방송 말미에는 다음 회차 예고편이 공개됐다. 이 예고편에서 미모의 여성 의뢰인이 등장해 이목을 집중시켰다.그 주인공은 걸그룹 ‘다이아’ 출신 권채원으로, MC 서장훈과 이수근을 만나 “저는 아이돌 출신이다. 다이아라는 그룹에 있었다”며 자신을 직접 소개했다.그가 활동했던 ‘다이아’는 지난 2016년 데뷔해 활발한 활동을 펼쳤던 걸그룹으로, 권채원은 당시 ‘은채’라는 예명으로 팀에 합류해 밝은 에너지와 사랑스러운 매력으로 팬들의 사랑을 받았다.이후 그는 2023년 방영된 SBS의 대형 오디션 프로그램 ‘유니버스 티켓’에 출연해 새로운 도전에 나섰지만 중도 탈락했다. 이를 계기로 본명인 권채원으로 활동명을 변경하고 현재는 배우로 전향해 연기자의 길을 걷고 있다.이날 권채원은 진솔한 고민을 털어놓았다. 그는 서장훈과 이수근을 향해 “저는 항상 어딜 가나 애매한 포지션이었다”며 연예계 활동을 이어오며 겪어 온 남모를 고충과 고민을 토로했다. 그룹 활동을 거쳐 오디션 프로그램과 연기자 변신까지 다양한 영역에 도전해 왔으나 만족스럽지 못한 결과에서 온 아쉬움과 현실적인 갈등이 묻어났다.그럼에도 불구하고 그는 새로운 도전을 멈추지 않고 있음을 밝혔다. 권채원은 “제대로 보여 드리려고 8월에는 뮤지컬에도 도전한다”며 앞으로의 활동 계획을 전했다.서장훈과 이수근은 “노래도 하냐. 좀 들려주면 좋겠다”고 청하며 즉석에서 노래를 요청했다. 이에 권채원은 망설임 없이 현장에서 놀라운 가창력을 선보였다.권채원이 출연해 솔직한 입담과 숨겨 둔 실력은 8월 3일 오후 8시 ‘무엇이든 물어보살’에서 확인할 수 있다.강경민 기자