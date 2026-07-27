14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

세줄 요약 ‘미운 우리 새끼’서 첫 키스신 비화 공개

스무 살 민도희, 14살 연상 김성균과 촬영

배 위 일출 장면 뒤 멀미로 토한 사연

이미지 확대 민도희 인스타그램, ‘응답하라’ 키스신 화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 민도희가 ‘응답하라 1994’ 촬영 당시 김성균과의 키스신 비화를 공개했다.26일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 김성균과 바로가 민도희의 집을 찾는 모습이 그려졌다. 세 사람은 2013년 방송된 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에 함께 출연했다.민도희는 당시 스무 살이었으며 상대역인 김성균과는 14살 차이가 났다. 그는 김성균의 첫인상에 대해 “처음에는 무서운 아저씨인 줄 알았다”고 회상했다.김성균은 “도희가 당시 스무 살이어서 미안한 마음이 있었다”고 말했다. 바로도 “도희가 연애도 해본 적이 없다고 했다. 성균이 형도 계속 미안해했다”고 전했다.민도희는 성인이 된 뒤 첫 키스신 상대가 김성균이었다고 밝혔다. 해당 장면은 배 위에서 일출을 배경으로 촬영됐다.민도희는 “배를 타고 나갔는데 멀미가 너무 심했다”며 “해가 뜨는 순간에 맞춰 촬영해야 했다”고 설명했다.김성균은 “해가 뜨는 순간이 짧아서 타이밍을 놓치면 다시 찍을 수 없었다”고 당시 상황을 전했다.심한 멀미를 참으며 촬영을 마친 민도희는 “키스신이 끝나자마자 토했다”고 털어놨다.김성균은 “토하고 키스했을 수도 있었는데 끝까지 버텼다”며 민도희의 인내심을 칭찬했다. 그러자 민도희는 “키스신 전날 성균 오빠가 횟집에서 마늘을 엄청 먹었다”고 폭로해 웃음을 자아냈다.민도희와 김성균은 ‘응답하라 1994’에서 각각 조윤진과 삼천포 역을 맡아 커플 연기를 펼쳤다. 두 사람은 드라마가 끝난 뒤에도 인연을 이어오고 있다.온라인뉴스부