비♥김태희, 하와이 가족여행 포착…훌쩍 큰 두 딸 ‘깜짝’

세줄 요약 하와이 마트서 비·김태희 가족 포착

공개되지 않은 두 딸 모습도 함께 화제

편안한 차림의 부부, 여행 중 근황 전해짐

이미지 확대 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처

이미지 확대 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처

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가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다.22일 중국 소셜미디어(SNS)에는 “오빠 가족이 마트에 갔다”라는 글과 함께 비와 김태희 부부를 촬영한 사진이 게시됐다.게시물에는 ‘2026년 7월 22일 하와이’라는 설명도 함께 적혀 있다.공개된 사진 속 김태희는 베이지 톤 원피스에 캡모자를 쓰고 에코백을 매칭해 편안한 차림을 선보였다.비는 어두운 패턴 셔츠와 보라색 반바지를 입고, 캡모자 위에 선글라스를 얹은 채 쇼핑카트를 밀고 있다.비, 김태희와 함께 있는 두 딸의 모습도 포착됐다.특히 비와 김태희의 딸들은 앞서 언론을 통해 공개된 바 없어 더욱 눈길을 끌었다.한편 1982년생인 비와 1980년생인 김태희는 2011년 광고 촬영장에서 인연을 맺었다.비의 적극적인 구애 끝에 연인으로 발전한 두 사람은 2013년 공개 열애를 시작했고, 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.온라인뉴스부