미혼 아니었어?…30대 여배우, 중학생 아들과 ‘남매같은 모습’에 깜짝

세줄 요약 SNS 무물서 중학생 아들 존재 언급

“제 인생의 가장 큰 자랑” 애정 답변

훈훈한 외모에 남매 같은 분위기 화제

이미지 확대 사진=박환희 인스타그램 캡처

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배우 박환희가 훌쩍 자라 중학생이 된 아들에 대한 애정을 드러냈다.박환희는 지난 21일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 대중과 자유롭게 소통하는 무물(무엇이든 물어보세요) 시간을 진행했다.이 과정에서 한 누리꾼이 박환희의 과거 결혼 및 출산 사실을 알지 못한 듯 “아들이 있어요?”라며 놀라움을 표하자 박환희는 “제 인생의 가장 큰 자랑이다. 15살인데 벌써 아주 멋진 사람이다”라고 다정한 답변을 남겼다. 박환희는 출산 후 배우로 데뷔해 출산 사실을 모르는 누리꾼의 반응이 눈길을 끌었다.박환희가 SNS를 통해 공개한 사진 속에는 엄마의 우월한 유전자를 고스란히 물려받은 듯 훈훈한 비주얼을 자랑하는 박환희 아들의 모습이 담겼다. 친구처럼 다정하고 풋풋한 모습과 닮은 외모는 모자지간이라기보다는 남매와 같은 분위기를 자아냈다.박환희는 지난 2011년 래퍼 빌스택스(활동명 당시 바스코)와 결혼해 이듬해 1월 아들을 품에 안았다. 그러나 두 사람은 성격 차이 등의 이유로 결혼 생활에 종지부를 찍고 2012년 12월 약 1년 3개월 만에 이혼 절차를 밟았다.이후 아들의 양육권은 전 남편인 빌스택스가 맡아 길렀으나, 박환희는 꾸준히 교류하며 엄마로서 아들을 향한 애정을 표현해 왔다.한편 박환희는 2015년 KBS 2TV 드라마 ‘후아유-학교 2015’를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘태양의 후예’를 비롯해 ‘질투의 화신’, ‘왕은 사랑한다’, ‘지리산’, ‘UDT : 우리 동네 특공대’ 등에 출연했다.강경민 기자