56세 김혜수, 미니스커트로 뽐낸 ‘인형 각선미’ [SNS★샷]

세줄 요약
- 드라마 촬영 현장 사진 인스타그램 공개
- 하늘색 미니 원피스와 숏부츠 패션 화제
- 56세 믿기지 않는 동안 미모와 각선미
배우 김혜수가 나이를 믿기지 않는 독보적인 동안 비주얼과 몸매를 자랑했다.
김혜수는 지난 21일 자신의 인스타그램에 드라마를 홍보하는 문구와 함께 드라마 촬영 현장을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.
사진 속 김혜수는 로맨틱한 레이스 디테일이 돋보이는 하늘색 미니 원피스에 시크한 검은색 숏부츠를 매치했다. 1970년생으로 56세인 그는 50대의 나이가 믿기지 않는 동안 미모와 꾸준한 관리로 만들어진 슬림한 몸매를 자랑했다. 무엇보다 쭉 뻗은 늘씬한 다리와 완벽한 비율이 시선을 사로잡았다.
한편, 김혜수가 주연으로 활약하는 쿠팡플레이 새 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 오는 31일 오후 8시 첫 공개를 앞두고 있다.
극 중 김혜수는 자수성가한 성공한 인기 인플루언서이자 CEO인 ‘경희’ 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다.
강경민 기자
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