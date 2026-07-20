드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다

세줄 요약 국내 최초 AI 연애 서바이벌 론칭

기안84·장도연·이준·강남 출연 확정

AI 연애 세계 속 감정 실험 예고

이미지 확대 기안84, 요즘 대세 방송인 기안84가 7일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.7 뉴스1

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웹툰 작가 겸 방송인 기안84, 방송인 장도연이 인공지능(AI) 결합 연애 예능 프로그램에 도전한다.20일 SBS는 국내 최초 AI 연애 서바이벌 ‘나의 AI 파트너-기이안 연애’ 론칭 소식과 함께 기안84, 장도연, 배우 이준, 방송인 강남이 출연한다고 알렸다.‘기이안 연애’는 AI와 연애 리얼리티를 결합한 새로운 형식의 서바이벌 프로그램이다.출연자가 AI로 구현된 연애 세계에 직접 뛰어들어 현실에서는 경험하기 어려운 만남과 예측할 수 없는 관계의 변화를 마주한다.‘인간은 AI와 연애할 수 있을까’, ‘사람의 감정을 AI는 어떻게 받아들일까’라는 물음에서 시작해 AI가 설계한 연애 판타지 속에서 출연자들은 누구도 예상할 수 없는 데이트를 이어가며 설렘과 호감, 질투와 혼란, 후회까지 다채로운 감정을 경험한다.‘나 혼자 산다’ ‘태어난 김에 세계일주’ 등에서 독보적인 캐릭터를 자랑해 온 기안84는 이번 프로그램을 통해 그동안 관찰 예능에서 보여준 모습과는 또 다른 감정과 일상을 공개한다.AI 파트너와의 관계 속에서 설렘과 경계, 기대와 실망을 오가는 기안84의 솔직한 반응과 선택이 가감 없이 담긴다.스튜디오에서는 장도연, 강남, 이준이 MC로 호흡을 맞춘다. 그중에서도 장도연은 AI 연애 세계를 직접 경험하는 동시에 스튜디오 MC 역할도 맡는다.제작진은 “‘나의 AI 파트너-기이안 연애’는 AI이기 때문에 느낄 수 있는 특별한 감정과 예측 불가능한 데이트를 담은 연애 실험 관찰 프로그램”이라고 설명했다.이어 “AI가 빠른 속도로 발전하고 있는 지금 시점에서 과연 인간과 AI는 얼마나 깊은 정서적 교감이 가능할지 지켜봐 달라”고 전했다.온라인뉴스부