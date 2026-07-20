이시영, 체지방 10.8% 찍었다…놀라운 근육질 몸매 [SNS★샷]

세줄 요약 이시영, 체지방률 10.8% 근육질 몸매 공개

5개월 만에 체지방률 17.8%에서 대폭 감량

복싱·등산·웨이트 꾸준한 운동 마니아

이미지 확대 사진=이시영 인스타그램 캡처

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배우 이시영이 근육질 몸매를 공개해 이목을 집중시켰다.이시영은 20일 자신의 인스타그램을 통해 “안 그래도 힘든 세상, 난 왜 매일 나랑 싸우는가, 매일 정신 승리하게 해주는 헐크쌤 고마워요”라는 문구와 함께 체성분 검사 결과지와 운동복을 입은 사진을 게재했다.그가 공개한 체성분 검사 결과지에 따르면 키 169cm에 체중 54kg인 신체 조건 속에서 체지방량이 5.9kg, 체지방률은 무려 10.8%를 기록했다. 일반적으로 여성의 건강한 정상 범위 체지방률이 20%~25% 사이인 점을 감안할 때 이는 프로 운동선수에 버금가는 수치로 놀라움을 자아낸다.함께 공개한 체성분 검사 결과지에 따르면 불과 5개월 전인 올 2월 검사 당시만 해도 체지방량 9.4kg, 체지방률 17.8%를 기록해 단기간에 체지방을 대폭 감량한 것을 알 수 있다.평소 연예계 대표 운동 마니아로 잘 알려진 이시영은 복싱, 등산, 웨이트 트레이닝 등 강도 높은 운동을 꾸준히 소화해 온 것으로 유명하다. 출산 이후에도 꾸준한 운동과 관리를 이어나가고 있는 것으로 보인다.한편 이시영은 지난 2017년 사업가와 결혼해 이듬해 첫아들을 품에 안았다. 이후 2025년 3월 이혼 소식을 전한 지 얼마 지나지 않아 전 남편과의 사이에서 시험관 시술을 위해 미리 냉동 보관해 둔 배아를 이식받아 2025년 10월 말 둘째 딸을 출산해 화제를 모았다.강경민 기자