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[포토] 지젤, 블랙 백리스로 완성한 압도적 아우라

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수정 2026-07-20 09:37
입력 2026-07-20 09:37
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사진=지젤 SNS 캡처
사진=지젤 SNS 캡처


그룹 에스파(aespa)의 멤버 지젤이 하와이에서 보내는 매혹적인 일상을 공유했다.

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사진=지젤 SNS 캡처
사진=지젤 SNS 캡처


지젤은 지난 18일 자신의 SNS에 “healing in hawaii”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 지젤은 과감한 블랙 홀터넥 상의와 핫팬츠를 매치해 군더더기 없는 슬림한 몸매를 자랑했다.

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사진=지젤 SNS 캡처
사진=지젤 SNS 캡처


특히 어두운 밤거리를 배경으로 과감하게 등을 드러낸 백리스(Backless) 패션은 지젤 특유의 고혹적이고 치명적인 분위기를 자아냈다.

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사진=지젤 SNS 캡처
사진=지젤 SNS 캡처




이외에도 해변 백사장에 누워 여유를 만끽하거나 현지 음식을 즐기는 소소한 순간도 함께 공개됐다. 무대 위 강렬한 콘셉트와는 또 다른 지젤의 내추럴하면서도 성숙한 매력에 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

온라인뉴스부
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