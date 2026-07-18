전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

세줄 요약 제주 리조트 식사 중 첫사랑 회상

고3 시절 산에서 껴안다 파출소행

돈 없어 호텔 대신 산으로 올라감

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이미지 확대 16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’

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배우 전원주가 첫사랑을 회상했다.16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 따르면 최근 전원주는 선우용여와 제주도의 한 5성급 리조트를 찾았다.전원주는 호텔에서 저녁을 먹으며 “물이 맛있다. 첫사랑 맛이다”라며 좋아했다.이어 “(첫사랑은) 고3 때”라며 “노사연의 시어머니하고 나하고 짝이었다”고 밝혔다.그러면서 “걔가 남자를 소개해 줬다. 내가 너무 좋아했다. 돈이 없으니 호텔 여관 못 들어가고 산으로 올라갔다”고 설명했다.아울러 “입산 금지인데 산에 들어갔다가 파출소에 끌려갔다. 둘이 재미 보다가”라고 덧붙였다.선우용여가 “고3 때 재미를 봤냐”고 묻자, “응, 껴안고”라고 말해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부