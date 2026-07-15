‘뭣이 중헌디’ 김환희, ‘골때녀’ 합류…이렇게 컸어? [SNS★샷]

세줄 요약 김환희, ‘골때녀’ FC액셔니스타 합류 발표

인스타그램 통해 출연 소식과 사진 공개

승리 의지와 운동 경험으로 기대감 상승

이미지 확대 사진=김환희 인스타그램 캡처

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배우 김환희가 예능 프로그램 ‘골(Goal) 때리는 그녀들’(이하 ‘골때녀’)에 전격 합류 소식을 전했다.15일 오후 9시 방송되는 ‘골때녀’에서는 제2회 GIFA컵 두 번째 경기와 함께 배우 김환희가 ‘FC액셔니스타’의 새 멤버로서 그라운드를 누비는 모습이 공개된다.김환희는 15일 자신의 인스타그램에 “앞으로 수요일 9시에 SBS 골 때리는 그녀들에서 축구해요. 귀엽게 봐주세요”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 김환희는 축구공을 앞에 둔 채 포즈를 취하고 있다. 또 다른 사진에는 최근 일상을 담은 모습들도 함께 공개했다.김환희는 지난 2016년 개봉한 영화 ‘곡성’에서 강렬한 연기와 함께 “뭣이 중헌디”라는 대사를 유행시키며 대중에게 깊은 인상을 남긴 배우다. 아역 시절 강렬한 인상을 남긴 그가 훌쩍 자란 모습으로 예능 프로그램 합류를 알렸다.김환희는 입단 소감에서 “목표가 생기면 끝장을 본다”는 다부진 각오를 밝히며 팀 승리를 위해 헌신하겠다는 의지를 내비쳤다. 특히 그는 고등학생 시절 피구 국가대표 선수들과 함께 훈련했던 경험을 공개하며 남다른 운동 신경을 예고했다.2002년생인 김환희의 영입으로 ‘FC액셔니스타’는 팀 평균 연령을 2살 낮추며 활력을 불어넣을 예정이다.한편, 2002년생인 김환희는 2008년 드라마 ‘불한당’으로 데뷔했다. 이후 영화 ‘곡성’을 비롯해 드라마 ‘우리가 만난 기적’, ‘아름다운 세상’ 등에서 열연했다.강경민 기자