서동주 “하이닉스 ○○○층에 물렸다…주가 확인할 때마다 비명”

세줄 요약 서동주, SK하이닉스 투자 손실 고백

주가 확인할 때마다 비명, 심경 토로

전문가, 펀더멘털 견조·반등 가능성

이미지 확대 유튜브 채널 ‘머니인더트랩’ 서동주.

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방송인 겸 미국 변호사 서동주가 SK하이닉스에 투자했다가 “매일 소리를 지른다”며 투자의 어려움을 호소했다.13일 유튜브 채널 ‘머니인더트랩’에 올라온 영상에서 서동주는 “안녕하세요. 하이닉스 아파트 259층에 물려 있는 서동주”라고 자신을 소개했다.서동주는 “애타는 마음에 모셨다”며 장우진 금시공 대표를 소개했고, “내가 방금 체크했더니 180만원대로 내려갔다. 잠깐 울고 시작해도 되느냐. 259층인데 260층이라고 봐야 한다”고 말했다.장 대표는 “이 정도까지 (주가가) 밀릴 줄은 몰랐다. 흔들리고 있다곤 봤는데 속도가 너무 빠르다. 연기금이 브레이크를 걸어주지 못했고, 리밸런싱이 너무 늦었고, 그러면서 지금의 사태를 유발한 것 같다”면서 “그럼에도 펀더멘털은 아직 여유가 있어서 조금 더 반등할 수 있지 않을까 싶다”고 전망했다.서동주는 “기다려 봐야죠. 나도 그렇게 생각하고 있다”면서도 “머리는 그런데 마음은 계속 애가 타고, 휴대전화로 화면을 볼 때마다 나도 모르게 소리를 지른다”고 솔직한 심경을 털어놨다.SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 형식으로 미국 나스닥 시장에 성공적으로 상장하며 기대감을 키웠으나, 국내 주식시장에서 전날 전장보다 15.37% 폭락한 184만 5000원에 장을 종료했다.이날도 장중 9.05% 폭락한 167만 8000원까지 밀렸다가 오후 들어 상승 전환해 3.69% 오른 191만 3000원에 거래를 마쳤다.온라인뉴스부