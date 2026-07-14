‘동안 외모’ 49세 여배우, 알고 보니 ‘골초’…“20대부터 담배 피웠다”

세줄 요약 최강희, 20대부터 흡연 고백

사람들과 어울리려 담배 시작

예배와 기도로 금연 성공

이미지 확대 사진=최강희 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘이성미의 못 간다’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘이성미의 못 간다’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘이성미의 못 간다’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘이성미의 못 간다’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 최강희가 과거 흡연자였던 사실을 솔직하게 고백하며, 금연에 성공하기까지의 과정을 공개했다.연예계 대표 동안 외모로 불리던 그가 흡연을 시작하게 된 계기와 이를 극복한 방식은 많은 이들에게 놀라움을 안겼다. 1977년생인 그는 올해 49세다.13일 공개된 유튜브 채널 ‘이성미의 못 간다’에는 ‘최강희가 친구 집을 청소했던 진짜 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 최강희는 이날 과거 흡연 습관에 대해 입을 열었다.최강희는 “담배 얘기를 안 할 수가 없는 게 제가 그거였다”고 했다.이성미가 “골초? 언제까지 골초였냐. 몇 살부터 피웠냐”고 하자 최강희는 “피운 지 얼마 안 됐다. 스무 살 넘어서 피웠고 그냥 사람을 너무 좋아하니까 (피웠다)”라고 했다.그는 “촬영하다 보면 같이 놀고 싶은 애들이 촬영 끝나고 따로 이야기하러 나간다. 나도 그 자리에 함께 있고 싶었다”며 “그게 제일 컸던 거 같다. 그래서 담배를 피웠다”고 설명했다.이어 “불안증이 있고 어색함이 있으니 더 피웠다. 그럼 해소가 됐다”며 심리적 위안을 얻기 위해 흡연에 의존했음을 밝혔다. 스스로를 “한 번 빠지면 속도가 빠른 편”이라고 평한 그는 “뭐든지 나쁜 것에 빠져드는 속도가 엄청 빠르다”며 “나는 못 끊는 사람이다. 절대 나는 못 끊는다”고 단정 지을 만큼 중독이 심각했음을 밝혔다.그는 “괜히 피우는 것 같으면 ‘조금 있다 피우자’며 계속 미루기 시작했는데 어느새 담배를 안 피운 지 6개월이 됐다”고 말했다. 그러면서 “예배의 도파민이 더 셌던 것 같다. 나에게는 정말 기적이 일어난 것”이라며 “지금은 담배가 전혀 당기지 않는다. 담배 냄새를 맡아도 다시 피우고 싶은 마음이 들지 않는다. 정말 그냥 끊어졌다”고 고백했다.그는 “이 방법이 누구에게나 통한다고 말할 수는 없지만 나에게는 기적이었다”며 “누군가의 기도 덕분이라는 생각도 들었다”고 전했다.강경민 기자