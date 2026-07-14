아이들 민니, 과감한 비키니…반전 볼륨 몸매 [SNS★샷]

세줄 요약 민니, 수영장 비키니 사진 공개

블랙 톱·시스루 커버업으로 시크 연출

반전 볼륨 몸매와 강렬한 눈빛 주목

이미지 확대 사진=민니 인스타그램 캡처

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그룹 ‘아이들’ 민니가 과감한 비키니 패션을 선보였다.민니는 지난 12일 자신의 인스타그램에 별도의 문구 없이 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 민니는 수영장에서 비키니를 입고 카메라를 향해 매혹적인 포즈를 취하고 있다. 푸른빛 조명이 감도는 풀장 안에서 물에 젖은 채 카메라를 정면으로 응시하는 모습은 강렬한 눈빛과 어우러져 신비로운 아우라를 완성했다.그는 시크한 블랙 비키니 톱에 프릴 장식이 가미된 브라운 톤의 시스루 커버업을 매치해 과감하면서도 감각적인 패션을 선보였다. 물에 젖어 자연스럽게 늘어진 긴 머리와 촉촉하게 연출된 메이크업은 그가 가진 관능적인 분위기를 더했다. 특히 탄탄한 복근과 가녀린 몸매 라인과 더불어 반전 볼륨 몸매가 시선을 사로잡는다.한편 민니가 속한 ‘아이들’은 지난 6일 미니 9집 ‘위 메이드(We Made)’를 발매하며 활발한 활동을 이어가고 있다.강경민 기자