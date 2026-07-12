“하이닉스가 뭐야?” 백지영 남편 정석원 충격 ‘뇌순남’ 발언

세줄 요약 정석원, SK하이닉스 모른다 발언으로 화제

서울대 출신 제작진도 놀란 엉뚱한 추측

백지영, 속세와 단절된 사람이라며 수습

이미지 확대 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 정석원.

이미지 확대 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 정석원.

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가수 백지영의 남편인 배우 정석원이 SK하이닉스를 모른다고 발언해 유튜브 제작진을 놀라게 했다.10일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘전 국민이 아는 하이닉스가 뭔지 모르는 뇌순남 정석원’이라는 제목의 영상이 올라왔다.서울대학교 출신 제작진을 만난 정석원은 “그럼 전교 1등 했냐”라고 물었다.다른 제작진이 “(SK)하이닉스 지원하려다가 저희 회사 왔다더라”라고 설명하자 정석원은 “하이닉스가 뭐야? 어디예요?”라고 물어 주변을 놀라게 했다.정석원은 “(백지영 유튜브 제작사)의 라이벌 회사? 게임 회사?”라며 어리둥절하다는 표정을 지었다.제작진이 “무슨 회사일 것 같냐”고 묻자 백지영은 “이 사람은 속세와 단절돼 있다”고 대신 해명에 나섰다.정석원이 “하이네켄 있는 곳 아니냐”고 추측하자 제작진은 백지영에게 “괜찮냐”라고 물었고, 백지영은 “난 너희가 지켜줄 거라 믿는다”라며 웃었다.서울대 출신 제작자는 백지영의 부탁을 받고 “반도체 회사”라고 설명했다. 백지영은 “다 말해주지 말아라. 끝까지 맞혀보라고 하자. ‘삼성’전자처럼 ‘무슨무슨’하이닉스냐”고 물었고, 정석원은 “모르겠다”고 답했다.백지영이 “들어본 적 있을 거다. 우리나라에서 되게 큰 기업”이라고 힌트를 주자 정석원은 그때서야 “SK?”라고 답을 맞혔다.온라인뉴스부