도경완, ‘장윤정 친모 사기 논란’ 후 첫 심경 고백

세줄 요약 장윤정 모친 사기 논란 뒤 도경완 첫 심경

가족 여행 영상서 불안과 지침 솔직 고백

작은 격려와 응원 부탁하며 보답 의지

이미지 확대 도경완(왼쪽)과 장윤정. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정의 모친 논란 후 솔직한 심정을 밝혔다.11일 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘그리고 가족’이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에는 도경완, 장윤정 부부가 자녀들과 함께 오스트리아 곳곳을 여행하는 모습이 담겼다.도경완은 자막을 통해 “사촌 동생 가족이 폴란드에 거주 중이라 겸사겸사 여행하러 갔다”며 “우리 가족은 여행을 참 좋아하는데, 이번 여행은 갈증이 깊었던 우리 가족에게 ‘우물’과도 같은 여행으로 기억될 것 같다”라고 밝혔다.이어 “여러분이 주시는 사랑으로 우리 가족은 넘치는 행복과 웃음 속에 살고 있다. 그런데 가끔은 이유 모를 불안함 때문에 집 전체가 어두워지는 순간도 찾아오곤 하더라”라고 솔직한 마음을 털어놨다.그러면서 “우리 가족뿐이겠냐. 오늘의 대한민국을 살아가는 여러분 모두 비슷한 감정일 거다. 저희도 최선을 다해 웃고 여러분께 좋은 기운으로 보답하겠다”며 “멀리서 봤을 때 저희가 조금 지쳐 보이거든 작은 격려로 우쭈쭈 해달라. 부족한 가장으로서 기대해 본다”라고 했다.해당 영상은 최근 장윤정 모친이 투자 사기를 벌였다는 의혹이 제기된 후 올라와 눈길을 끌었다.앞서 JTBC ‘사건반장’은 장윤정의 모친이 딸과 화해한 것처럼 꾸민 뒤 피해자들에게 투자금을 받아냈다고 보도했고, 이에 대해 장윤정 측은 “지난 수십 년간 모친과 직접 연락을 나눈 바가 절대 없다”라고 선을 그었다.온라인뉴스