배우인 줄만 알았는데…“지드래곤 중학교 담임” 이력 밝힌 여배우

세줄 요약 지드래곤 중학교 담임 이력 공개

학창 시절부터 끼와 패션 감각 두각

태양과의 인연, 제자 향한 응원

이미지 확대 권경하.

뉴시스

이미지 확대 사진=유튜브 ‘레이지래빗’ 캡처

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배우 권경하가 그룹 빅뱅의 멤버 ‘지드래곤(본명 권지용)’과의 특별한 과거 인연을 공개해 화제를 모으고 있다.지난 8일 유튜브 채널 ‘레이지래빗’에는 ‘지드래곤 중학교 담임이 밝힌 그때 권지용ㅣ처음 공개하는 무대 뒤 스토리’라는 제목의 영상이 게재됐다.게스트로 출연한 권경하는 국악예술중학교 재직 시절 지드래곤의 담임을 맡았었다고 밝혔다.그는 “서울국악예중(현 국립전통예술중학교)에서 근무할 당시 권지용을 중학교 1학년부터 3학년까지 가르쳤다”고 말했다. 이어 학생이었던 지드래곤에 대해 “그 친구가 그때도 끼가 많고 특출났었다. 그래서 같이 ‘시집가는 날’이라는 작품도 했는데 연기도 너무 잘했다”고 평가했다.권경하는 지드래곤이 연예계 활동을 본격화하면서 고등학교 진학 시기에 전학을 가게 됐던 당시 상황도 언급했다. 그는 “TV를 보면서 지드래곤이 나오면 뿌듯함도 있고, ‘내가 저 친구를 아주 어렸을 때 봤다’는 저만의 추억이 있다. 그런데 지드래곤은 중학교 1학년 때부터 굉장히 끼도 많고 남달랐다”고 전했다.이어 “모르시는 분도 많겠지만, 그 당시에도 지드래곤은 굉장히 유명했었다”며 당시 학교 내에서의 영향력을 설명했다. 더불어 같은 그룹 멤버인 태양과의 인연도 언급했다. 권경하는 “학교 행사가 있다 하면 지드래곤은 항상 무대에서 춤을 추거나 했다. 그때 같이 오던 친구가 하나 있는데, 그 친구가 태양이었던 거 같다”고 기억을 더듬었다.지드래곤의 학창 시절 모습에 대해서는 “학교 공연에도 3년 내내 빠짐없이 참여했다. ‘시집가는 날’ 할 때 삼돌이 역할을 했는데 정말 차지게, 맛깔스럽게 잘했고, 그 당시에도 패션 감각이 남달랐다. 확실히 스타가 되는 친구는 어렸을 때부터 (타고나는 게 있는 것 같다)”며 남달랐던 학창 시절을 증언했다.권경하는 영상 말미에 제자를 향한 따뜻한 메시지를 남기기도 했다. 그는 “지용아, 네가 너무 멋진 사람으로 성장해서 너무 기쁘고, 안 만난 지는 너무 오래됐지만 항상 응원한다”고 전했다. 이어 “너의 동문들이랑 기회가 된다면 다 같이 봤으면 좋겠다”고 덧붙였다.강경민 기자