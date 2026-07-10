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[포토] ‘故최진실 딸’ 최준희, 완벽 소화한 ‘뼈말라’ 패션

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수정 2026-07-10 15:40
입력 2026-07-10 15:40
세줄 요약
  • 오프숄더·데님 조합으로 슬림 근황 공개
  • 44kg 감량 뒤 유지어터 면모 재조명
  • 스타일 찬사와 건강 우려 반응 엇갈림
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사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 한층 더 슬림해진 근황을 전했다.

최준희는 지난 9일 자신의 SNS에 “요즘 제일 손 많이 가는 스니커즈”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 어깨라인이 드러나는 오프숄더 상의에 데님 팬츠를 매치, 도트 패턴의 헤어밴드로 발랄하면서도 감각적인 패션 센스를 선보였다.

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사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


특히 시선을 사로잡은 것은 그의 인형 같은 몸매였다. 몸에 밀착되는 의상 위로 선명한 쇄골 라인과 직각 어깨가 돋보여 눈길을 끌었다. 과거 루푸스병 투병 중 체중이 96kg까지 증가했다고 밝혔던 최준희는 혹독한 다이어트를 통해 약 44kg을 감량, 현재까지 탄탄한 유지어터의 면모를 보여주고 있다.

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사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


사진이 공개되자 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. “독보적인 분위기다”, “스타일링이 너무 예쁘다”라는 찬사가 이어진 반면, 일각에서는 “너무 마른 것 같다”, “건강도 챙기길 바란다”며 우려 섞인 목소리를 내기도 했다. 이에 대해 최준희는 과거 팬들의 걱정에 “내가 원하는 스타일”이라며 확고한 주관을 밝힌 바 있다.



한편, 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 현재 SNS를 통해 대중과 활발히 소통하고 있으며, 최근 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 소식을 전해 화제를 모았다.

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