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[포토] 전소미, CG 같은 11자 복근 공개

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수정 2026-07-09 10:20
입력 2026-07-09 10:20
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사진=전소미 SNS 캡처
사진=전소미 SNS 캡처


가수 전소미가 군살 없는 완벽한 몸매로 감탄을 자아냈다.

전소미는 지난 6일 자신의 인스타그램에 “여름이니까”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

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사진=전소미 SNS 캡처
사진=전소미 SNS 캡처


공개된 사진 속 그는 바다가 보이는 테라스에서 브라톱과 트레이닝 팬츠를 매치해 내추럴한 매력을 발산했다. 특히 짧은 상의 아래로 드러난 잘록한 허리 라인과 선명한 11자 복근이 시선을 사로잡았다.

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사진=전소미 SNS 캡처
사진=전소미 SNS 캡처


이에 팬들은 “이게 바로 아이돌이다”, “본업도 비주얼도 완벽하다”라며 뜨거운 반응을 보였다. 한편 2016년 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔한 전소미는 무대뿐만 아니라 예능, 패션 등 다방면에서 활약 중이다.

온라인뉴스부
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