옥주현 “오랜시간 조롱과 비난 감당”…‘옥장판 논란’ 장문의 글

세줄 요약 4년간 이어진 ‘옥장판’ 논란 고통 호소

고소 취하·침묵 이유는 동료와 작품 보호

이미지·광고·작품 피해, 하차 결정 언급

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이미지 확대 사진=옥주현, 김호영 인스타그램 캡처

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가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 지난 4년간 자신을 괴롭혀온 일명 ‘옥장판’ 프레임에 대한 고통을 호소했다.옥주현은 8일 자신의 인스타그램에 해당 사건으로 인해 배우로서의 삶과 커리어에 깊은 상처를 입었음을 고백했다.그는 과거를 회상하며 “당시 저는 더 이상 논란을 키우고 싶지 않아 고소를 취하했다”고 이야기를 꺼냈다. 이어 “그리고 ‘누나를 저격한 적은 단 한 번도 없다’, ‘친구 아버지의 옥장판을 홍보하기 위해 올린 글이었다’는 설명을 듣고 더 이상 이 문제를 이야기하지 않기로 했다”며 당시 상황을 전했다.옥주현은 논란 이후에도 침묵을 지킬 수밖에 없었던 이유에 대해 “저는 작품과 제작사, 함께하는 동료들에게 피해를 주고 싶지 않았기에 침묵했다”며 “한 사람의 말에서 시작된 ‘옥장판’이라는 프레임은 제 이름 앞에 붙은 별명이 되었고, 저는 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다”는 것이 그의 설명이다.구체적인 피해 사례도 언급했다. 옥주현은 “그 말은 단순한 농담이나 해프닝으로 끝나지 않았다. 제 이미지와 광고, 작품 활동에도 실제 영향을 미쳤고, 저는 작품을 선택하거나 내려놓는 순간에도 그 프레임이 다른 사람에게까지 부담이 되지 않을까 고민해야 했다”고 밝혔다.이어 “결국 저는 모두를 위해 작품에서 하차하는 결정을 내린 적도 있었다, 작품에 더 이상 피해를 주고 싶지 않았기 때문이다”며 그간 감내해야 했던 고통을 호소했다.그는 “그 과정에서 저는 이 뮤지컬 사회에 속해 있다는 사실이 한스럽게 느껴졌고, 그래서 팬들에게 제 마음을 털어놓았던 것”이라며 “누군가에게는 피로감이 쌓인 오래된 이야기일 수 있다. 하지만 저에게는 배우로서의 삶과 커리어에 깊은 상처를 남긴 일이었다”고 덧붙였다.또한 “제가 바라는 것은 단순한 감정싸움이 아니다”라며 “다만 그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람이 저를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다”고 반문했다.끝으로 옥주현은 “저는 제 이름이 더 이상 ‘옥장판’이라는 조롱으로 소비되지 않기를 바란다”고 강조했다.사건의 발단은 2022년 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 10주년 공연 당시 배우 김호영이 소셜미디어(SNS)에 올린 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라는 글이었다. 당시 ‘인맥 캐스팅’ 의혹과 맞물려 팬들 사이에서는 이 글이 옥주현을 겨냥했다는 추측이 난무했다.이후 옥주현은 김호영과 ‘엘리자벳’ 10주년 캐스팅을 두고 허위사실을 유포한 이들에 대한 고소장을 제출했다. 하지만 뮤지컬계의 갈등으로 번지자 그는 “뮤지컬 업계 동료 배우를 고소하는 불미스러운 일이 발생했다. 이런 일이 발생하게 된 것에 책임을 느끼고 있다. 진심으로 죄송하다”고 사과했다. 그 뒤 두 사람은 화해한 것으로 알려져 왔다.한편 옥주현은 1998년 ‘핑클’로 데뷔해 현재는 뮤지컬 배우로 활동 중이다.강경민 기자