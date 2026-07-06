옥주현 “개나 소나 노래한다”…‘오토튠’ 의존 가수 비판

세줄 요약 옥주현, 오토튠 의존 가수 비판

완전 라이브 가수들 불만 언급

실력파 가수 설 자리 확대 주장

이미지 확대 뮤지컬 배우 옥주현은 뮤지컬 ‘안나 카레니나’에서 주인공 안나 역을 맡았다. 마스트인터내셔널 제공

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뮤지컬 배우 옥주현이 ‘오토튠’에 의존하는 일부 가수에 대한 부정적 견해를 밝혔다.6일 일부 온라인 커뮤니티에 따르면 옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼에 이같은 글을 남겼다. 그는 “요즘은 노래 아무리 못해도 오토튠으로 후작업을 살벌하게 해서 완전 라이브 파들은 기분이 안 좋다”고 말했다. 이어 “이건 가수 동료 선후배 모이면 하는 말이기도 하다”고 했다.오토튠은 음정 보정 프로그램으로, 가수가 낸 음을 일정한 음정에 맞게 조정하는 데 쓰인다. 대중음악 작업에서는 보컬의 음정이나 질감을 다듬는 후반 작업 과정에서 활용된다.옥주현은 오토튠에 의존하는 일부 가수들을 향해 “겸상하기 싫다. 개나 소나 노래 다 나와서”라고 했다. 그는 “노래를 정말 잘하는 사람들이 설 자리가 더 많아졌으면 좋겠다”고 했다.옥주현은 1998년 그룹 ‘핑클’로 데뷔했다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 ‘엘리자벳’·‘레베카’·‘마타하리’·‘마리 앙투아네트’ 등 다수의 작품에 출연했다.온라인뉴스