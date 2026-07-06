메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

‘이혼’ 린, 케이윌과 나란히…“동침은 처음이다” 폭소

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-06 11:48
입력 2026-07-06 11:48
세줄 요약
  • 린, 케이윌과 쑥뜸방 동행해 피로 해소
  • 나란히 누워 ‘동침은 처음’ 발언으로 폭소
  • 전 배우자 이수 언급하며 이별 심경 고백
이미지 확대
가수 린. 인스타그램 캡처
가수 린. 인스타그램 캡처


가수 린이 ‘절친’ 케이윌과 함께 쑥뜸방을 찾아 속깊은 대화를 나눴다.

린은 지난 5일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 케이윌과 함께 피로를 풀기 위해 쑥뜸방을 찾았다.

쑥뜸을 하기 위해 케이윌과 나란히 누운 린은 “동침은 처음이다”라고 말해 케이윌을 폭소하게 했다.

린은 케이윌에게 “우리가 오랜 시간 친구로 지내면서 같이 누워보는 것도 처음이다. 오래 살고 볼 일이다”라고 말하며 웃었다.

화기애애한 분위기를 연출하던 린은 헤어진 전 배우자인 이수를 조심스럽게 언급하며 속내를 털어놓았다.

린은 “너무 너무 친한 친구였잖아. 남편이 없어진 것도 없어진 건데 친했던 친구를 잃은 것 같아. 아쉽달까, 슬픈 느낌이랄까”라고 토로했다.



이어 “안 좋게 헤어진 건 아니니까 항상 응원한다”면서 끝내 울컥하는 모습을 보였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
린이 이수에 대해 언급한 감정은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기