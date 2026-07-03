장항준♥김은희, 풋풋했던 20대 ‘결혼식 사진’ 공개

세줄 요약 1998년 결혼식 사진 공개, 20대 풋풋한 모습 화제

헤어스타일·청첩장 회상, 결혼식 고충도 솔직 고백

삼성전자·연금 언급, 꾸준한 저축 중요성 강조

이미지 확대 사진=KB국민은행 유튜브 캡처

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영화감독 장항준과 드라마 작가 김은희 부부의 과거 결혼식 사진이 공개됐다.두 사람은 지난 1일 공개된 KB국민은행 유튜브 채널 영상에 출연해 앨범을 펼치며 부부로서 함께한 지난 시간들을 돌아봤다.영상 속 공개된 결혼식 사진은 두 사람의 풋풋했던 20대 시절을 고스란히 담고 있었다. 1998년 결혼 당시 1969년생인 장항준은 29세, 1972년생인 김은희는 26세였다.사진을 마주한 김은희는 “장항준의 헤어스타일을 보고 본인도 놀라고 나도 놀랐다. ‘진짜 이 헤어스타일로 간다고?’ 싶었다”며 당시를 유쾌하게 회상했다.이어 김은희는 “결혼해 보신 분들은 아시겠지만 결혼식은 너무 힘들고 배고프다”고 고충을 토로했고, 장항준 역시 “결혼식을 두세 번 하는 놈들은 대단하다 싶다. ‘이걸 또 해?’라는 생각이 든다”고 밝혔다.또 당시 엽서 형태의 청첩장에 대해 장항준은 “콘셉트는 새로웠는데 문구가..”라며 당시의 아쉬움을 드러냈고, 김은희는 “문구들이 마음에 안 들었는데 싼값에 부탁드린 거라 별로라는 이야기를 못 했다”고 솔직한 심경을 전했다.이어 ‘과거의 나에게 해주고 싶은 말’에 대해 장항준은 “삼성전자를 사라고 하고 싶다. 인생을 바꿀 수 있다. 그리고 지금 붓고 있는 연금을 끝까지 부어라”라고 답했다.김은희가 “그때는 정말 자산이 없었다”고 말하자 장항준은 “그나마 둘 중에는 내가 좀 관심이 있었다. 둘 다 직업 자체가 미래가 불안한 직업이니까 연금을 매달 13만원씩 넣는 게 있었는데 그걸 끝까지 했다. 그래서 지금은 상당히 큰 금액이 됐다. 사람들이 들으면 놀란다. 그때 준비한 사람과 안 한 사람의 차이는 우리 나이가 되면 엄청나다”며 꾸준한 저축의 중요성을 강조했다.이에 김은희는 “장항준이 돈 벌더니 돈 이야기만 한다”고 농담 섞인 지적을 했다.한편 장항준은 영화 ‘라이터를 켜라’, ‘기억의 밤’, ‘리바운드’ 등을 연출했으며 ‘왕과 사는 남자’로 ‘천만 감독’에 등극했다. 김은희는 드라마 ‘싸인’, ‘시그널’, ‘킹덤’ 시리즈 등 한국 장르물 역사에 획을 긋는 대작들을 집필했다.강경민 기자