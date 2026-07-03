연 매출 ‘700억’ 대박 났는데…허경환 “다 정리했다” 충격 근황

세줄 요약 허경환, 닭가슴살 사업 정리 근황 공개

15년 사업 끝에 지난해 합병 뒤 물러남

연예인 사업 참여 위험성도 함께 언급

이미지 확대 유튜브 채널 ‘악성 내성인 정일영’ 캡처

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코미디언 허경환이 15년간 이어온 닭가슴살 사업에서 물러난 근황을 전했다.허경환은 지난 1일 공개된 유튜브 채널 ‘악성 내성인 정일영’에 출연해 최근 사업과 관련한 이야기를 솔직하게 털어놨다.그는 “사업은 15년 정도 했는데 이제는 모델만 하고 있다”며 “지난해에 정리했다. 회사가 합병되면서 내가 할 수 있는 일이 많이 없어졌다”고 밝혔다.이어 “괜히 연예인들이 할 일 없이 회사에 이름만 올렸다가 덤터기를 쓰는 경우가 많다”고 덧붙였다.그러면서 “주변에서 사업을 같이 하자고 하면 하지 말고 바지(사장)만 하라고 말하고 싶다”고 농담 섞인 조언을 건넸다.허경환은 “예전에는 ‘바지’라는 말이 부끄러웠는데, 오히려 내가 너무 앞에 나서서 많이 얻어맞은 것 같다. 시기를 많이 받았다”고 속내를 드러냈다.허경환은 2010년 닭가슴살 브랜드를 만들어 성공한 대표적인 연예인 사업가로 꼽힌다.해당 브랜드는 지난해 연 매출 700억원을 기록했고, 이후 간편식 전문기업과 약 1000억원 규모의 인수합병(M＆A)을 체결하며 새로운 전환점을 맞았다.누리꾼들은 “사업도 성공했는데 이제는 마음 편히 방송했으면 좋겠다”, “연예인 사업은 정말 쉽지 않은 것 같다” 등의 반응을 보였다.온라인뉴스부