임영웅, ‘산골총각’으로 거듭나기…‘1000평 양파밭’ 농사 도전

세줄 요약 1000평 양파밭 농사 일손 돕기 도전

임영웅, 노래로 분위기 살리며 작업

양파 납품 소식에 더해진 작업 몰입

이미지 확대 사진=SBS ‘산골총각 영웅’ 캡처

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가수 임영웅이 1000평 양파밭 농사 일손 돕기에 나섰다.30일 방송되는 SBS 예능 ‘산골총각 영웅’에서는 임영웅과 친구들이 산골 환경에 적응하며 겪는 좌충우돌 일상이 그려진다.평화로운 산골 생활도 잠시, 이들에게는 곧 농사 일손 돕기라는 미션이 주어진다. 임영웅과 친구들이 도착한 곳은 끝이 보이지 않는 1000평 규모의 양파밭이었다. 광활한 대지를 마주한 이들은 예상치 못한 작업량에 말을 잇지 못하며 당혹감을 감추지 못했다.본격적인 작업이 시작되고 뜨거운 햇볕 아래 고된 노동이 이어지며 모두가 땀방울을 흘렸다. 그는 노동과 자신의 노래를 맞바꾸는 ‘물물교환’ 방식을 제안했고, 즉석에서 라이브 공연을 펼치며 동료들의 사기를 북돋웠다.작업 도중 이들은 자신들이 수확하는 양파가 학교와 군대에 납품된다는 소식을 듣게 된다. 공익적인 목적을 알게 된 네 사람은 지친 기색을 뒤로하고 더욱 작업에 몰두했다.작업을 마친 이들은 정성껏 준비된 새참을 즐기고 흥겨운 노래까지 이어가며 산골 생활을 만끽한다.이번 방송의 또 하나의 관전 포인트는 새롭게 문을 연 ‘(조)째즈바’다. 산골에서의 첫날밤, 바텐더로 변신한 조째즈와 함께 멤버들은 진솔한 대화를 나누며 깊은 속내를 공유한다. 대화가 무르익을 무렵 조째즈는 “(영웅이가) 계속 고민하고 있는 것 같아…”라며 임영웅의 속내를 물어 시청자들의 궁금증을 자아낸다. 톱스타로서 그가 품고 있던 고민이 무엇일지 이번 대화를 통해 드러날 예정이다.임영웅과 친구들의 양파 수확 이야기를 담은 ‘산골총각 영웅’은 30일 오후 9시 방송된다.강경민 기자