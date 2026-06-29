안정환 “이것만 부탁한다, 가족은 건드리진 말아달라”

세줄 요약 정몽규 회장 인사 장면 재조명에 해명

경기력 비판은 수용, 가족 공격은 거부

홍명보 발언 논란엔 표현 자유와 사과

이미지 확대 국가대표 축구선수 출신 방송인 안정환. 연합뉴스

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축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 자신을 향한 일부 축구팬들의 비판에 반박했다.안정환은 28일 틱톡 웹예능 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’에 김남일, 윤장현 캐스터와 함께 출연해 과거 자신이 정몽규 대한축구협회장과 한 행사장에서 만나 인사하는 장면이 온라인 커뮤니티에서 재조명된 것에 대해 언급했다.안정환은 “내가 행사 갔는데 회장이 왔는데 그럼 뭐 인사 안 하나”라고 반문했다.이어 “다른 원로분들과 인사하다가 (정 회장이) 있길래 같이 인사했다”면서 “그럼 인사 안 하고 가봐라. 그게 말이 되냐”고 토로했다.안정환은 “이것만 부탁드린다. 경기력 등 못한 걸 비판하는 건 동의한다”면서 “하지만 그걸 가지고 가족을 건드리거나 하지는 말았으면 한다”고 호소했다.이어 “‘축구 실력이 없다, 능력이 없다’는 것만 이야기해달라. 남에게 다른 것으로 상처주지 않았으면 한다”고 당부했다.앞서 안정환은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전한 홍명보호가 부진한 경기력을 보이자 이에 대해 비판하는 일부 여론에 “되지도 않는 것들이 이상하게 떠든다”며 꼬집었다 ‘홍명보를 옹호하냐’는 비판에 휩싸였다.이에 대해 안정환은 “욕을 한 것은 아니다. 나도 그렇게 표현할 자유가 있다”고 해명하면서도 자신의 잘못이 있다고 사과했다.그러면서도 홍 감독에 대해서는 “개인적으로는 존경하는 선배지만 사퇴하지 않으면 안 된다”고 자신의 뜻을 밝혔다.온라인뉴스부