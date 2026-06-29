이본, 27년 만에 가수 컴백…세월 멈춘 듯 ‘90년대 비주얼 그대로’

세줄 요약 블랙 콩으로 27년 만의 가수 복귀

첫 싱글 옐로 앤 핑크 30일 발매

90년대 그대로 비주얼 화제

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티티뮤직 제공

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배우이자 가수 이본이 ‘블랙 콩(Black Kong)’이라는 새로운 활동명으로 27년 만에 가요계로 돌아온다.29일 음원 유통사 티티뮤직에 따르면 이본은 오는 30일 오후 12시 첫 번째 싱글 ‘옐로 ＆ 핑크(Yellow ＆ pink)’를 발매하고 음악 팬들을 만난다.무엇보다 놀라운 것은 세월을 비껴간 듯한 그의 변함없는 비주얼이다. 실제로 최근 공개된 프로필 등 사진 속 이본은 90년대 활동 당시와 비교해도 손색없는 독보적인 비주얼을 자랑하고 있다.‘블랙 콩’이라는 활동명은 그가 과거 연예계 활동 당시 건강하고 매력적인 까무잡잡한 피부 때문에 얻은 별명인 ‘까만 콩’에서 착안했다.이번 가수 컴백은 1999년 6월 발매한 ‘킬링타임(Killing Time)’ 이후 약 27년 만이다. 이번 싱글에는 그가 직접 작사에 참여한 더블 타이틀곡 ‘모짜렐라’와 ‘분홍 주문서’가 수록돼 있다.티티뮤직 측은 이번 신곡에 대해 “오래된 일기장에 담아둔 추억처럼 잠시 잊고 있던 언젠가의 설렘과 사랑의 추억을 떠올리게 하는 따뜻한 감정이 블랙 콩의 목소리로 재현될 예정”이라고 설명했다.컴백을 앞둔 이본은 “오랜만에 음악으로 팬들과 만날 수 있다는 사실이 무척 설렌다”며 “제 노래를 들으며 조금이라도 행복하고 편안해졌으면 하는 마음으로 만든 노래인 만큼 오랫동안 기다리고 응원해 준 분들께 이 노래가 작은 선물이 됐으면 좋겠다”는 소감을 전했다.또한 그는 “배우 이본으로, 또 블랙 콩이라는 이름으로 오래도록 좋은 이야기를 전하는 사람이 되고 싶다”며 “앞으로 라디오와 음악, 그리고 좋은 작품을 통해 다양하게 인사드릴 예정이니 많은 응원 부탁드린다”고 밝혔다.이본은 1993년 SBS 공채 3기 탤런트로 데뷔한 이후 드라마와 예능을 오가며 90년대를 대표하는 만능 엔터테이너로 활약했다.그는 드라마 ‘느낌’, ‘순수’, ‘창공’ 등 화제작들에 잇달아 출연하며 인기를 구가했다. 이어 KBS 2FM ‘이본의 볼륨을 높여요’를 진행하며 DJ로서도 입지를 공고히 했다.전성기를 누리던 그는 어머니 간병으로 한동안 오랜 공백기를 가졌다. 과거 한 방송에 출연해서는 “엄마가 암 판정을 받고 엄마 병간호를 시작했고 이후 라디오를 시작으로 방송 활동을 그만뒀다”고 밝힌 바 있다.그는 지난해 KBS 2라디오 ‘이본의 라라랜드’를 통해 다시금 DJ로 활약하며 점차적으로 활동 영역을 넓혀가고 있다.강경민 기자