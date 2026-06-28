장성규, 아내 몰래 ‘이 부위’ 수술 “연애 때부터 스트레스 받아”

세줄 요약 장성규, 아내 몰래 여유증 수술 고백

연애 때부터 스트레스, 창피함 토로

사연자 부부에 자신감 회복 경험 조언

이미지 확대 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처

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아나운서 출신 방송인 장성규(43)가 아내 몰래 여성형 유방증 수술을 받았다는 사실을 솔직하게 털어놨다.지난 26일 유튜브 채널 ‘만리장성규’에는 ‘안 해본 게 없는 3초남’이라는 제목의 영상이 올라왔다.유부남녀들의 고민을 상담해주는 영상에서 한 사연자는 “아내가 가슴 콤플렉스가 심했다. 수술을 말렸는데, 저 몰래 수술을 하고 왔다”며 “그 후 아내와 잠자리가 꺼려졌다. 아내가 울고불고 난리가 나서 대판 싸웠다”는 고민을 말했다.이 사연에 유독 공감하던 장성규는 “사실 저도 가슴 수술을 했다”고 갑자기 고백했다.그는 “저는 오히려 여유증이라서 없애는 수술을 했다. 아내와 상의 안 하고 수술을 했다”며 “아내가 제가 그걸로 스트레스받은 건 연애 때부터 알았다. 제가 만족도가 높으니까 (아내가) 넘어갔다”고 경험담을 꺼냈다.장성규는 이어 “(사연자의 아내가 가슴 수술을 한 건) 누군가한테 보여주기 위한 건 절대 아닐 것”이라는 생각을 밝히면서 “저는 가슴 때문에 늘 어깨가 구부정했다. 창피해서”라고 말했다.그러면서 “학교에서 반 대표로 농구 대회를 해도 티셔츠를 옷 앞으로 계속 당겼다. 여학생들도 있으니까”라며 “저는 아내 분의 마음도 이해가 된다. 아내 분은 아마 평생 누려보지 못한 자신감, 해방이 있을 거다. 저는 느껴봤다”고 조언했다.이에 사연자는 “본인 얘기를 직접 해주셔서 감사하다”며 훈훈하게 상담을 마무리했다.온라인뉴스부