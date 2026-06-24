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“결혼으로 신분세탁”…과거 연애 폭로 당한 톱스타 여가수

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강경민 기자
수정 2026-06-24 14:20
입력 2026-06-24 14:20
세줄 요약
  • 새 예능 첫 방송서 과거 연애사 공개
  • 김희철·유리의 연애 폭로에 이효리 응수
  • 결혼으로 신분 세탁 발언에 현장 웃음
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사진=이효리 인스타그램 캡처
사진=이효리 인스타그램 캡처


가수 겸 방송인 이효리가 화려했던 과거 연애사를 폭로당했다.

지난 23일 첫 방송된 JTBC의 새 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서는 MC 이효리를 비롯해 김희철, 서장훈, 그리고 게스트로 출연한 소녀시대 유리가 연애에 관한 솔직하고 거침없는 대화를 나눴다.

이날 방송은 커플들이 겪는 갈등과 이별의 징후를 주제로 출연진이 각자의 관점에서 의견을 나눴다.

대화 도중 이효리는 과거 연애 시절을 회상하며 “결혼했을 때보다 연애할 때 더 불같이 싸운 것 같다”고 자신의 경험을 공유했다. 이어 “어리기도 했고 눈에 뵈는 게 없었다”며 과거 미숙했던 연애를 솔직하게 고백했다.

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사진=JTBC ‘연애전쟁’ 캡처
사진=JTBC ‘연애전쟁’ 캡처


이 같은 이효리의 발언에 김희철은 기다렸다는 듯 폭로전을 이어갔다. 그는 이효리를 향해 “저도 나름 이 업계(연애)에서 전문가인데 고트(GOAT, Greatest of All Time)가 오셨다”며 “효리 누나는 아이돌 연애의 교과서다. 연습생 때부터 너무 유명했다”고 과거 연예계에 퍼진 그의 연애사를 언급했다. 옆에 있던 유리 역시 “다양하고 다채롭더라”며 거들고 나섰다.

예상치 못한 동료들의 잇단 폭로에 당황한 표정을 감추지 못한 이효리는 “결혼으로 신분 세탁했으니까 조용히 해달라”고 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 과거 스캔들과 열애설을 뒤로하고 이제는 안정적인 결혼 생활을 바탕으로 과거 연애사를 희화화하는 여유를 보였다.

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사진=JTBC ‘연애전쟁’ 캡처
사진=JTBC ‘연애전쟁’ 캡처


한편 ‘연애전쟁’은 헤어짐의 위기에 처한 커플들이 사연을 의뢰하면 출연진이 각각 남녀의 입장을 대변하며 토론하는 과정을 담는다. 이 프로그램에서 이효리는 자신만의 시각과 경험에서 우러나온 현실적인 조언을 통해 커플들의 고민을 풀어가는 중재자 역할을 맡았다.

‘연애전쟁’은 매주 화요일 오후 8시 50분 방송된다.

강경민 기자
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