배우 송지효, 속옷만 입은 사진 대량 공개 “흑심 품은…” 대체 무슨 일

세줄 요약 송지효, 속옷 브랜드 모델로 직접 화보 공개

다양한 색상 착용, 자연스러운 포즈와 표정 주목

편안함 중시한 브랜드 기획 이유도 직접 설명

이미지 확대 니나쏭 인스타그램 캡처

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배우 송지효(44)가 자신이 대표로 있는 속옷 브랜드 모델로 직접 나서며 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다.송지효는 23일 자신의 속옷 브랜드 공식 소셜미디어(SNS)에 “흑심 품은 그린라이트”, “빨간맛 궁금해 카키” 등 글과 함께 여러 색상의 상하의 속옷을 착용한 사진을 올렸다.공개된 사진들에서 송지효는 오랜 시간 다양한 화보를 촬영했던 경험을 살려 자연스러운 포즈와 표정으로 시선을 사로잡는다.특히 송지효의 탄탄한 몸매와 볼륨감 있는 실루엣이 40대의 나이를 무색하게 하며 돋보인다.송지효는 지난해 8년간의 준비 끝에 속옷 브랜드를 선보인 바 있다.그는 지난 18일 유튜브 채널 ‘송지효 지효성’에 올린 영상에서 속옷 브랜드 대표로서의 일상을 공개하며 사업에 대한 애정을 드러내기도 했다.이 영상에서 송지효는 신제품을 소개하며 “야심 차게 아이디어를 내서 만든 제품”이라며 “이름도 귀엽게 지었다. 흑심 품은 그린라이트, 빨간맛 궁금해 카키”라고 설명했다.그는 속옷 사업을 시작한 이유에 대해 “내 몸에 편한 속옷을 어렵게 찾았다”며 “한번 보고 예쁜 속옷보다 계속 손이 가는 그리고 내 몸이 편한, 내 몸을 위한 속옷을 만들어 보자는 생각이 들었다”고 말했다.온라인뉴스부