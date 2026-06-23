방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

세줄 요약 피부 질환으로 인한 장기 공백 고백

얼굴·전신 두드러기와 대인기피증 호소

주사 치료 지속과 사업 실패 경험 공개

이미지 확대 배우 이수경이 피부 질환으로 공백기를 가져야 했던 사연을 털어놨다. tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 캡처

이미지 확대 배우 이수경이 피부 질환으로 공백기를 가져야 했던 사연을 털어놨다. tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 캡처

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배우 이수경이 피부 질환으로 공백기를 가져야 했던 사연을 털어놨다.22일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에서는 배우 이태곤이 드라마 ‘하늘이시여’에 함께 출연했던 이수경을 초대해 MC 이영자, 박세리와 저녁 식사를 하는 모습이 공개됐다.이날 방송에서 이태곤은 이수경과 20년 만에 만났다며 “드라마 할 때 되게 예뻐한 후배이자 동생”이라고 말했다.이태곤은 이수경에 대해 “잠깐 아팠다고 하더라”라며 “연락이라도 해서 안부도 묻고 해야 했는데 무관심했던 것 같아서 초대했다”고 전했다.이수경은 한동안 피부 질환으로 고생했다고 고백했다.그는 “좀 아팠다”며 “제가 면역력이 많이 약한 편이다. 얼굴부터 전신에 알레르기처럼 두드러기가 나 대인기피증이 생겼다”고 밝혔다.갑작스러운 원인 모를 피부 질환으로 피부가 울긋불긋했던 이수경은 5년간의 공백기를 가져야 했다.이수경은 “지금은 계속 주사 맞고 있다”고 했다. 이태곤이 원인을 묻자 “면역력이 워낙 약하다더라. 스트레스성인 듯도 하다”고 답했다.사업에 대한 이야기가 나오자 이수경은 “저도 이자카야와 브런치 카페(사업)도 해봤다”며 “제가 반주하는 걸 좋아하다 보니 좋아할 만한 걸 하는 게 좋다고 해서 해봤는데, 사업 2개는 안 되더라. 잘 안됐다”고 사업 실패 경험담을 털어놨다.한편 이수경은 2003년 광고모델로 데뷔한 뒤 배우로 활동해왔다. 그는 드라마 ‘하늘이시여’, ‘소울메이트’, ‘며느리 전성시대’, ‘천만번 사랑해’, ‘대물’, ‘식샤를 합시다’ 등으로 사랑을 받았다.온라인뉴스부