유병재, 지인들에 ‘7억원’ 떼여…“빌려주고 못 받았다”

세줄 요약 지인들에게 빌려준 돈 7억원 미회수 언급

거절 못하는 성격 탓에 피해 규모 확대

동료들 농담으로 현장 분위기 웃음 전환

이미지 확대 방송인 유병재가 지인들에게 빌려주고 돌려받지 못한 돈이 7억원에 달한다고 재차 언급했다. 유병재 유튜브 채널 캡처

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방송인 유병재가 지인들에게 빌려주고 돌려받지 못한 돈이 7억원에 달한다고 재차 언급했다.16일 유병재 유튜브 채널에는 출판사 민음사의 편집자 김민경과 가수 김간지가 출연해 각자의 소비 패턴과 애착 아이템을 주제로 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.영상에서 유병재는 거절을 잘 못하는 자신의 성격을 언급했다.유병재는 “제가 진짜 거절을 잘 못한다”라며 “지금 빚이 7억원이다. 빌려주고 못 받은 돈이다”라고 밝혔다.예상치 못한 액수에 현장이 잠시 술렁이자 김간지는 “그럼 8억원 가자”라고 받아쳤고, 김민경도 “팔자 폈다”고 농담해 웃음을 자아냈다.유병재는 과거에도 지인들에게 7억원을 빌려준 사실을 언급한 바 있다.그는 “한 명한테 떼인 건 아니고 여러 명한테 빌려주다 보니까 그렇게 됐다”며 “돈 빌려 간 사람들이 얼마를 빌려 갔는지 다 까먹더라. 그러다 보니까 너무 화가 났다”고 토로했다.온라인뉴스부