메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

“주식 수익률 122%…난 힙합계의 전원주” 슬리피, 투자 종목 공개

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-06-15 16:19
입력 2026-06-15 16:19
세줄 요약
  • 주식 투자 시작과 종목 공개
  • 최고 수익률 122%와 자평
  • 자녀 위해 문신 제거 결정
이미지 확대
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


래퍼 슬리피가 주식 투자를 시작했다고 밝혔다.

15일 연예계에 따르면 슬리피는 최근 자신의 유튜브 채널에서 미래를 잘 준비하고 있냐는 제작진의 질문에 “주식을 시작했다”고 말했다.

그는 투자 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등을 언급했다.

특히 “아내한테 말도 안 하고 샀다”며 “지금 (수익률이) 몇 퍼센트냐면 제일 높은 게 122%”라고 전했다.

이어 “(다른 종목들은 각각) 56%, 47%, 52%”라며 “힙합계의 전원주”라고 덧붙였다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


한편 그는 최근 자녀들을 위해 문신을 제거하기로 했다고 밝혔다.

슬리피는 “이제 문신을 지우기로 했다. 아빠니까”라고 말했다.



이어 “아이들도 어린이집에 가는데, ‘저 애 아빠 문신 봐’ 하는 따가운 시선이 있다. 문신 때문에 어린이집 가는 게 부끄럽다”고 고백했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
슬리피가 최고 수익률이라고 밝힌 비율은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기